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Yaşam

Domuz gribi olan hasta sağlığına kavuştu

02 Eylül 2009 16:19

ISPARTA Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde (SDÜ) domuz gribi tedavisi gören erkek hasta taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı'nın takibindeki domuz gribi hastalarından biri de Isparta'da çıktı. Yaklaşık 1 ay önce yurtdışı gezisi dönüşünde domuz gribi semptomları tespit edilen erkek hasta, SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından tedaviye alındı. Hastanedeki tedavisinin ardından hastaya evinde tedavi sistemi uygulandığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Füsun Zeynep Akçam, kalabalığa karışmaması tavsiye edilen hastanın tedavisinin evde devam edeceğini kaydetti. Doç. Dr. Akçam, hastaya grip tedavisinin yanı sıra antiviral ilaç tedavisi uyguladıklarını söyledi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Akçam, “Hastanın durumu gayet iyi, tehlikeyi atlattı. Korkulacak bir durum söz konusu değil” dedi.

2009 yılında Isparta’da domuz gribiyle ilgili başka bir vakayla karşılaşmadıklarını belirten Doç. Dr. Akçam, “Bir vakamız oldu. Bu vakamızdan da kaynaklanan herhangi bir hasta olmadı” dedi.

Domuz gribiyle ilgili sürecin bu dönemden itibaren başlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Akçam, özellikle hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.



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