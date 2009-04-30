Domuz gribi okulları kapattı

Meksika'da ortaya çıkan domuz gribi hızla yayılıyor. DSÖ, alarm düzeyini 5. seviyeye çıkardı. ABD'de 100 okul kapatıldı.
30 Nisan 2009 03:00
Meksika'da ortaya çıkan domuz gribi hızla yayılıyor. DSÖ, alarm düzeyini 5. seviyeye çıkardı. Bir çocuğun ölümüne neden olduğu ABD'de virüsün yayılma endişesi nedeniyle 100 okul kapatıldı. Grip ABD'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya, İsviçre, Peru, Kolombiya ve Brezilya’da da ciddi bir boyut kazandı.
Meksika'da ortaya çıkan domuz gribi, ABD'de 23 aylık bir çocuğun ölümüne yol açtı. Meksika dışında ilk kez başka bir ülkede bir kişi domuz gribi yüzünden hayatını kaybetti. ABD Sağlık Bakanlığı, Teksas eyaletinde 23 aylık bir çocuğun 'H1N1' domuz gribi virüsünden öldüğünü 'resmen' açıkladı. Sağlık Bakanlığı Dairesi Sözcüsü Kathy Barton, CNN televizyonuna yaptığa açıklamada, 'Çocuğun Meksika'dan tedavi için Houston'daki hastaneye getirildiği öğrenildi' dedi.
Dünyada Meksika dışında bu hastalıktan dolayı ilk ölümün görüldüğü ABD'de domuz gribiyle bağlantılı olabilecek 65 kuşkulu vaka tespit edildi.
100 okul kapatıldı
ABD Eğitim Bakanlığı, virüsün yayılması endişesiyle ülkedeki 100 kadar okulun kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, bu okullardan bazılarının hasta çocuklarda virüse rastlanmadığının doğrulanmasının ardından yeniden açılabileceği belirtildi. Açıklamaya göre kapatılan okullar, California, New York ve Teksas eyaletlerinde bulunuyor.
Grip ABD'nin yanı sıra Almanya, İngiltere, İspanya, İsviçre, Peru, Kolombiya ve Brezilya’da da ciddi bir boyut kazandı.
Alarm düzeyi 5’inci seviyede
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), domuz gribini 1 ila 6 arasında derecelendirdiği salgın evreleri sıralamasında alarm düzeyini 4. evreden, 5. evreye çıkardı. DSÖ Başkanı Dr. Margaret Chan, Tüm ülkelerin salgına hazırlık planlarını şimdi faaliyete geçirmeleri gerektiğini belirtti ve bir salgında tüm insanlığın tehdit altında olacağı uyarısında bulundu.
Chan ayrıca, hastalıktan 159 kişinin öldüğü Meksika'yı, DSÖ'ye ve diğer hükümetlere bu yeni vakayı bildirme konusunda gösterdiği açıklık ve saydamlıkdan dolayı övdü.
Almanya’da 3 vaka
Almanya’da 3 domuz gribi vakası doğrulandı. Berlin'deki Robert Koch Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, söz konusu kişilerden birinin, Meksika seyahati sonrası rahatsızlanarak Hamburg'da hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki bir kadın olduğu bildirildi. İkinci hasta, Bavyera eyaletinde tedavi gören 30 yaşlarında bir erkek, üçüncü kişi de yine Meksika seyahatinden dönen 37 yaşındaki bir kadın.
İngiltere’de 5’inci vaka
İngiltere’de 3 yeni domuz gribi vakası daha ortaya çıktı. Aralarında 12 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu, yeni teyit edilen 3 vakayla birlikte İngiltere'de gribe yakalananların sayısı 5'e çıktı.
İspanya’da sayı 10’a yükseldi
İspanya Sağlık Bakanlığı, ülkede görülen domuz gribi hastalığının kesinleşen vaka sayısının 4'ten 10'a çıktığını açıkladı. Toplam 53 kişinin gözlem altında bulunduğunu belirten Sağlık Bakanı Trinidad Jimenez, kesinleşen vakalardan birinin, hastalığı insandan insana bulaşma yoluyla kaptığını dikkati çekti.
İsviçre ve Peru'da da görüldü
İsviçre'nin kuzeyindeki Argovie kantonundaki Baden hastanesinin açıklamasında, Meksika'dan gelen bir hastanın yapılan ilk testinin negatif çıkmasına rağmen bu hastaya tekrar test yapıldığı ve ikinci testin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamaya göre, bu hastanın domuz gribi olduğunu kesinleşmesinden sonra hastayla temasa geçen herkes bilgilendirildi ve bu kişilerin yeni bir talimata kadar evlerinden çıkmamaları istendi.
Peru'da da ilk domuz gribi vakasının görüldüğü ve hastaneye kaldırılan Arjantinli bir kadının domuz gribi olduğu açıklandı. Peru Sağlık Bakanı Oscar Ugarte, yakın zaman önce Meksika'da bulunan kadının, önceki gün Panama'dan uçakla Arjantin'e giderken rahatsızlandığını ve uçağın Peru'nun başkenti Lima'ya indirildiğini söyledi. Bakan, Arjantinli kadına tıbbi müdahalede bulunulduğunu ve kadının durumunun iyiye gittiğini ifade etti.
Meksika'dan Peru'ya yapılan uçuşların durdurulduğunu kaydeden Ugarte, Peru'da 9 şüpheli vakanın da incelendiğini belirtti.
Ekvador’da olağanüstü durum
Ekvador'da, domuz gribi virüsünün ülkeye girmesini engellemek için olağanüstü durum ilan edildi.
Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa'nın kararına göre, "virüsün çok çabuk bulaşabilmesi ve insan sağlığı için muhtemel yıkıcı sonuçları nedeniyle" tüm ülkede 2 ay süreyle olağanüstü durum uygulanacak.
Kolombiya ve Brezilya
Kolombiya'da 59 kişide, domuz gribindekine benzer belirtiler görüldüğü ve bu kişilerin gözlem altına alındığı bildirildi.
Kolombiyalı yetkililer, bu kişilerden 10'unun durumunun çok yakından izlendiğini ve ateşlerinin 38 dereceden fazla olduğunu söylediler.
Brezilya Sağlık Bakanı Jose Gomes Temporao, ülkede 2 şüpheli domuz gribi vakası görüldüğünü açıkladı.
Temporao, yaptığı açıklamada, şu anda virüsün Brezilya'ya ulaştığının kesin olmadığını belirterek, "Şu ana kadar bize 36 vaka bildirildi. Bunlardan ikisinin domuz gribi olduğundan şüpheleniliyor" diye konuştu.
Meksika rakamları düşürdü
Meksika’da domuz gribinden ölen kişilerin sayısı 159 olduğu öne sürülürken, yetkililer incelemelerin sürdüğünü ve bu kişilerden 70'in başka nedenlerle öldüğünün kesinleştiğini açıkladılar. Yetkililer hastanelerde tedavi gören hasta sayısının da 1311 değil 99 olduğunu kaydettiler.
Meksika’da resmi ölüm sayısı 8
Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordova, Meksika'da bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e çıktığını söyledi. Meksika'da domuz gribinden öldüğü sanılan kişilerin sayısının 159'dan 84'e indiğini kaydeden Bakan Cordova, yapılan incelemelerde, domuz gribinden öldüğü sanılan 70'den fazla kişinin bu hastalık nedeniyle ölmediğinin belirlendiğini belirtti. Hastalığa yakalandığı kesinleşen kişilerin sayısının ise arttığını söyleyen Cordova, daha önce 49 olan domuz gribine yakalandığı kesinleşen hasta sayısının 99'a çıktığını açıkladı. Cordova, "bu hastalardan 91'inin durumunun iyi olduğunu" ifade etti.