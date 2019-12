Domuz gribi New York'ta okulları kapattırdı

ABD'nin New York kentinde bir öğretmenin domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsü nedeniyle hastanede hayatını kaybetmesinin ardından 11 okul kapatıldı.



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, düzenlediği basın toplantısında, Queens semtindeki bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan 55 yaşındaki Mitchell Wiener'in dün gece hastanede H1N1 virüsü ndeniyle vefat etmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Wiener'in ölümünün ardından Güney Amerika asıllı New York'luların yoğun olarak yaşadıkları Queens semti başta olmak üzere kentte 11 okulun kapatıldığını ve bu hafta içinde daha fazla okulun kapatılabileceğini bildiren Bloomberg, Wiener'ın ölümünün H1N1 virüsünden kaynaklanan kentteki ilk ölüm olduğunu ve vaka sayısında artış olabileceğini söyledi.



Bloomberg, bu olumsuz gelişmeye rağmen kentte şimdiye dek görülen vakaların hep orta şiddette geliştiğini ve tedaviye yanıt verdiğini belirterek, paniğe kapılmak yerine tedbirli olmak gerektiğine işaret etti.



Velilere de seslenen Bloomberg, "Ateş, öksürük ve boğaz ağrısı gördüğünüz çocuklarınızı bu belirtiler geçinceye dek evde tutun, sakın okula göndermeyin" dedi ve belirtilerin geçmemesi halinde hemen doktora gidilmesini tavsiye etti.



Bloomberg, bir soru üzerine, kentteki tüm okullar bir aylığına bile kapatılsa insanlar arasındaki temasın devam edeceğini, dolayısıyla virüsle mücadelede okulları tamamen kapatmanın etkili bir çözüm olmadığını söyledi.



Belediye Başkanı Bloomberg'in basın toplantısında açıklamalarını İspanyolca olarak tekrarlaması dikkati çekti.



New York'un sağlık alanındaki yetkilisi Dr. Thomas Friedes de yaptığı açıklamada, H1N1 virüsün özellikle yaşlılarda, şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı ya da diğer kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde etkisinin daha ciddi olduğunu, bu insanların özellikle dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.



Friedes, yakında hava sıcaklığının artmasının virüsün azalmasına neden olacağını, ancak sonbaharda virüsün ne gibi bir gelişme göstereceğinin şu an için bilinmediğini belirtti. (AA)