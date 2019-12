Domuz gribi 'Meksika dalgası' gibi yayılıyor

Hiçbir yer güvenli değil

Değişim programıyla gelen öğrencilere tedavi



Güney Kore’de ilk şüpheli vaka



Japonya Meksikalılara vize şartlarını ağırlaştırdı



İngiltere, vatandaşlarının Meksika’ya gitmesini istemiyor



Kanada Sağlık Bakanı: Grip tüm ülkeye yayılabilir



Ontario’da 12 şüpheli vaka

Domuz gribinden ölümler azalma eğiliminde

İsviçre'nin Cenevre kentinde saatlerce süren acil toplantının ardından WHO Başkan Yardımcısı Keiji Fukuda, düzenlediği basın toplantısında, ilk olarak alarm düzeyini 3'ten 4'e yükseltme kararının alındığını söyledi.Fukuda, virüsün kimi ülkelere de yayılmış olması nedeniyle domuz gribinin kontrol altına alınamayabileceğini bildirdi.WHO ayrıca, gribin yayılmasını durdurmak için sınırların kapatılması tavsiyesinde bulunmadığını, henüz yolculuk kısıtlamalarının gerekli olmadığını açıkladı.Örgütün alarm düzeyini 4. evreye çıkarması, hastalığın en az bir ülkede insandan insana geçtiği anlamına geliyor.WHO, Meksika, ABD, Kanada ve İspanya'da domuz gribi vakaları görüldüğünü doğrulamıştı.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Meksika'da can alan domuz gribine karşı dünyada hiçbir yerin güvenli olmadığı uyarısında bulundu.Örgütün iki numaralı ismi Keiji Fukuda, "insanların çok hızlı biçimde dünyanın her yerine seyahat ettiği bir çağda virüsün yayılamayacağı hiçbir bölge yok" açıklamasında bulundu.DSÖ, Meksika'dan dünyaya yayılmakta olan virüs konusunda alarm seviyesini 4'e yükseltmişti.ABD'nin New York kentinde 28 domuz gribi vakasının bildirildiği özel okulda öğrenci değişimi programıyla okuyan 33 Fransız öğrenciden ikisinin, hastalık semptomları görülmesi üzerine Tamiflu ile tedavi edildiği açıklandı.New York'taki Fransa Konsolosu Guy Yelda, yaşları 16 ile 18 arasında değişen öğrencilerin 3 öğretmenle birlikte 23 Nisanda New York'a geldiğini, 2 öğrenci ile bir öğretmende domuz gribi belirtileri görülmesi üzerine bunların önlem olarak Tamiflu ile tedavi edildiğini, hastaneye kaldırılan olmadığını belirtti.Konsolos, bu kişilerin iyi olduğunu sözlerine ekledi.Güney Kore'de ilk şüpheli domuz gribi vakası rapor edildi.Adının gizli tutulmasını istemeyen bir yetkili, resmi Yonhap ajansına açıklamada, kısa bir süre Meksika'dan dönen bir Güney Kore vatandaşının domuz gribine yakalandığından şüphelenildiğini kaydetti.Güney Koreli yetkililer, dün, ülkede 5 milyon kişiyi tedavi etmeye yetecek kadar ilaç stoku bulunduğunu açıklamıştı.Bu arada, Avustralya'dan da şüpheli vaka haberleri geldi.Avustralya Sağlık Bakanı Nicola Roxon, ülke genelinde 17 vaka rapor edildiğini ve bunların ülkenin çeşitli bölgelerinde dağılım gösterdiğini açıkladı.Vakaların incelendiğini belirten Roxon, önümüzdeki günlerde tahlil sonuçlarının açıklanacağını sözlerine ekledi.Kolombiya'dan da 12 şüpheli vaka bildirildi.Kolombiya hükümeti, 12 şüpheli vakanın bildirilmesinin ardından, virüsle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla "ulusal felaket durumuna" geçildiğini duyurdu.Japonya Dışişleri Bakanlığı, Meksika'da domuz gribine bağlı ölümlerin ardından bu ülke vatandaşlarına vize şartlarını ağırlaştırdı.Bakanlık açıklamasında, vize şartlarının ağırlaştırılması kararının hastalığa karşı bir önlem olarak alındığı kaydedildi.Öte yandan Bakanlık, kendi vatandaşlarına da Meksika seyahati konusunda uyarıda bulundu. Dünya Sağlık Örgütünün alarm seviyesini yükseltmesinin ardından Sağlık Bakanı Yoichi Masuzoe, Japon vatandaşlarını Meksika'ya ve hastalığın görüldüğü bölgelere seyahatlerinden vazgeçmeye çağırdı.Bakan Masuzoe, kişisel önlemlerin de önemine işaret ettiği açıklamasında, ellerin yıkanmasını, gargara yapılmasını ve kalabalık ortamlardan kaçınılmasını tavsiye etti.Japonya'da şu ana kadar domuz gribi vakasına rastlanmadı.İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İngiliz vatandaşlarından, önemli yolculukların dışında, domuz gribi vakalarının görüldüğü Meksika'ya gitmemelerini istedi.İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında ayrıca, Meksika'nın başkenti Mexico City'daki rutin konsolosluk işlemleri ile tüm vize hizmetlerinin bir sonraki duyuruya dek askıya alındığı bildirildi.Kanada Federal Sağlık Bakanı Leona Aglukkaq, Kanada genelinde halen 6 olan domuz gribi vakasının, yakın gelecekte artmasından endişe ettiklerini, “salgın tüm ülkeye yayılabileceğini" söyledi.Başkent Ottawa;da bir basın toplantısı düzenleyen Aglukkaq, domuz gribi saptanan Nova Scotia'daki 4 ve British Colombia;daki 2 kişinin durumunun kontrol altında olduğunu açıkladı. Aglukkaq, “Ontario, Saskatchewan, Prince Edward İsland ve Quebec eyaletlerinde domuz gribi belirtilerinden şüphelendiğimiz bazı vakalar var. Bunlar henüz tetkik aşamasında. Ülke genelinde, devletin ilgili tüm ekipleri teknolojinin bize sağladığı tüm imkânlarla salgına karşı alarm halinde çalışıyor. Bunun dışında, Kanadalılardan zorunlu olmadıkça Meksika başta olmak üzere salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmemelerini istiyorum" dedi.Öte yandan, Ontario Eyalet Başbakan Yardımcısı George Smitherman dün yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yarıya yakınının yaşadığı Ontario eyaletinde 12 şüpheli vakanın araştırma halinde olduğunu açıklandı. Ontario Halk Sağlığı Laboratuvarları Müdürü Dr. Donald Low, şüpheli vakalara ilişkin kesin sonuçlar için 48 saate ihtiyaçları olduğunu belirtti ve “sanırım bir salgınla karşı karşıyayız" dedi.Kanada Federal Sağlık Bakanlığı yetkilileri, durumlarından şüphelenilen Prince Edward İsland ve Saskatchewan eyaletlerinde 8;er ve Quebec;te de 1 kişiden alınan kan örneklerinin incelendiğini, bu vakaların pozitif çıkması halinde Kanada genelindeki domuz gribi vakasının 35;e yükseleceğini kaydediyor.Meksika Sağlık Bakanı Jose Angel Cordoba, domuz gribinden ölümlerin azalma eğilimi gösterdiğini söyledi.Bakan Cordova, dün gece düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü verilerine dayanarak açıklamalarda bulundu ve domuz gribine bağlı ölümlerin seyrinin azaldığını belirtti.Cordoba, bu verilere göre cumartesi günü 6, pazar günü 5 ve pazartesi günü 3 ölüm kaydedildiğini açıkladı.Sağlık Bakanı Cordoba, ülkede 68 kişinin gripten öldüğünü ve bunlardan 20'sine domuz gribi teşhisi konduğunu söyledi.Ülke çapında domuz gribi olduğundan şüphelenilen en az 1004 vaka olduğunu belirten Sağlık Bakanı, ellerinde 1 milyon kişiyi tedavi etmeye yetecek kadar Tamiflu bulunduğunu bildirdi. Bakan, bu ilacın sıkı bir şekilde denetleneceği ve yalnızca doktorlar tarafından verileceği uyarısında da bulundu.Ülkedeki şüpheli ölümlerin sayısının 150 olduğu belirtiliyor.