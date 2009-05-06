T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Domuz gribi maske talebinde patlama yaşattı

Domuz gribi, yurt içi ve yurt dışı maske siparişlerinde patlamaya neden oldu.

06 Mayıs 2009 03:00

Bonex markasıyla hijyenik sarf malzemeleri üreten Bonmed Sağlık Ürünleri ve Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi Satış Müdürü Nihat Uludaş, domuz gribi nedeniyle maske talebinde patlama yaşandığını belirterek, "Yurt içinden ve ağırlıklı yurt dışından olmak üzere aşırı derecede bir maske siparişi var" dedi. 

Domuz gribine karşı diş hekimleri alarmda

Domuz gribi kalp hastalarını daha kolay vuruyor

Başbakanlık’ta domuz gribi toplantısı

Nihat Uludaş, yaptığı açıklamada, domuz gribi nedeniyle yoğun bir maske talebi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yurt dışından 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon adette partiler halinde siparişler bulunduğunu ifade eden Uludaş, yurt içinde de mevcut müşterilerin taleplerinin yükseldiğini kaydetti.

Uludaş, "Yurt içinden ve ağırlıklı yurt dışından olmak üzere aşırı derecede bir maske siparişi var. Maske talebinde bir patlama oldu. Mevcut makinelerin yanı sıra diğer makineleri de devreye aldık ama talebe cevap vermemizin imkânı yok" dedi.

İhracattaki artışın kendilerinin çalıştığı Yunanistan, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelerden olmadığını söyleyen Uludaş, "Şu anda mevcut çalıştığımız yerlerden direk bize ulaşan bir şey yok. Fakat ihracatçı firmalardan talepler geliyor. Ağırlıklı Amerika'dan talep olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu.

Uludaş, yurt içinde aylık yaklaşık 10 bin adet kullanan firmanın şu anda 30-40 bin adet sipariş geçtiğini, yurt dışında da 7-10 milyon adetlere yakın, partiler halinde, yeterli kapasite olmadığı için 15 günlük devreler ile maske istendiğini belirtti.

Kapasite artışı

Bonmed olarak hastaneler de dahil son kullanıcıya satış yapmadıklarını, aracı firmalar ve bayiler aracılığı ile talebe cevap verdiklerini söyleyen Uludaş, "Duyduğumuz kadarıyla Türkiye genelindeki İl Sağlık Müdürlükleri böyle bir alıma hazırlanıyorlar" dedi.

Uludaş, iki, üç katlı, filtreli, bağcıklı, beyaz ve yeşil renkte farklı maske modelleri bulunduğunu kaydetti.

Aylık üretim adetlerinin 3-4 milyon olduğunu belirten Uludaş, taleple birlikte aylık 1 milyon 200 bin adet bir kapasite artışı söz konusu olacağını ifade etti.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24