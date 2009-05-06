Domuz gribi maske talebinde patlama yaşattı

Kapasite artışı

Nihat Uludaş, yaptığı açıklamada, domuz gribi nedeniyle yoğun bir maske talebi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.Yurt dışından 5 milyon, 2 milyon, 1 milyon adette partiler halinde siparişler bulunduğunu ifade eden Uludaş, yurt içinde de mevcut müşterilerin taleplerinin yükseldiğini kaydetti.Uludaş, "Yurt içinden ve ağırlıklı yurt dışından olmak üzere aşırı derecede bir maske siparişi var. Maske talebinde bir patlama oldu. Mevcut makinelerin yanı sıra diğer makineleri de devreye aldık ama talebe cevap vermemizin imkânı yok" dedi.İhracattaki artışın kendilerinin çalıştığı Yunanistan, Türk Cumhuriyetleri gibi ülkelerden olmadığını söyleyen Uludaş, "Şu anda mevcut çalıştığımız yerlerden direk bize ulaşan bir şey yok. Fakat ihracatçı firmalardan talepler geliyor. Ağırlıklı Amerika'dan talep olduğu söyleniyor" şeklinde konuştu.Uludaş, yurt içinde aylık yaklaşık 10 bin adet kullanan firmanın şu anda 30-40 bin adet sipariş geçtiğini, yurt dışında da 7-10 milyon adetlere yakın, partiler halinde, yeterli kapasite olmadığı için 15 günlük devreler ile maske istendiğini belirtti.Bonmed olarak hastaneler de dahil son kullanıcıya satış yapmadıklarını, aracı firmalar ve bayiler aracılığı ile talebe cevap verdiklerini söyleyen Uludaş, "Duyduğumuz kadarıyla Türkiye genelindeki İl Sağlık Müdürlükleri böyle bir alıma hazırlanıyorlar" dedi.Uludaş, iki, üç katlı, filtreli, bağcıklı, beyaz ve yeşil renkte farklı maske modelleri bulunduğunu kaydetti.Aylık üretim adetlerinin 3-4 milyon olduğunu belirten Uludaş, taleple birlikte aylık 1 milyon 200 bin adet bir kapasite artışı söz konusu olacağını ifade etti.