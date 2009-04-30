Domuz gribi korkusu bu hale getirdi

Ülkemizde de gösterilen 'The Hills' dizisinin oyuncuları olan çiçeği burnunda karı-koca Heidi Montag ve Spencer Pratt balayı için gittikleri Meksika'dan dün maskelerle döndü.



Güzel sarışın Heidi Montag ve meslektaş kocası Spencer Pratt , geçtiğimiz hafta dillere destan bir düğünle evlendi. her yerde el ele göz göze görüntü veren çiftin Meksika'da geçirdikleri tatil kısa sürdü. Çift, tüm dünyayı saran ölümcül 'domuz gribi' hastalığının yayıldığı ülke olan Meksika'dan apar topar ülkelerine döndü. Havaalanında görüntülenen çiçeği burnunda çift, hastalıktan korunmak üzere taktığı maskelerle bile öpüşmeyi ihmal etmedi.

