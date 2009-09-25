Domuz gribi jelinden içki ürettiler!

Britanya'da, domuz gribinin yayılmasını önlemek için cezaevine konulan antibakteriyel el jelinden mahkumlar alkollü içki üretince, jeller apar topar toplatıldı.

Daily Mail'in haberine göre, The Verne cezaevindeki mahkumların içinde yüzde 70 alkol bulunan antibakteriyel el jelini dezenfekte amaçlı değil, içki üretmek için kullandıkları ortaya çıktı.

'Kimi jeli sek içmeyi tercih etti'

Mahkumların bazılarının jeli sek içerken, bazılarının da jeli bir çaydanlığa koyarak içindeki alkolü buharlaştırıp süzdükten sonra bunu şekerli veya meyveli suyla karıştırarak içtiği belirlendi.

Mahkumların içki ürettikleri, bazı mahkumların kendinden geçmesi ve mahkumlar arasında şiddet eğiliminin artarak kavga çıkması üzerine ortaya çıktı. Cezaevi müdürü, çareyi hijyenik jeli yasaklamakta buldu.