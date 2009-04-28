‘Domuz gribi için en kötüsüne hazırlanın’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) domuz gribi salgınının yaygın bir hastalığa evrilmesinin kaçınılmaz olmadığını ancak ülkelerin en kötüsü için hazırlanmaları gerektiğini bildirdi.



DSÖ'nün iki numaralı ismi Keiji Fukuda, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkeler yaygın bir hastalık için hazırlanma fırsatını kullanmalı" dedi.



Örgütün hastalıkla mücadelede gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçları üzerinde yoğunlaştığını belirten Fukuda, bu ülkelerin her zaman orantısız bir şekilde etkilendiğini hatırlattı.



Bu arada, İsrail'de ikinci domuz gribi vakası teyit edildi.



Kfar Saba'daki Meir hastanesi iki gün önce Meksika'dan İsrail'e dönen 47 yaşındaki bir adamın domuz gribi olduğunun anlaşıldığını bildirdi. Hastanın tamamen iyileşmesinin beklendiği belirtildi.



ABD'nin Indiana eyaletinde de bir domuz gribi vakasının tespit edildiği, hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.



Meksiko City'de lokantalar halka kapatıldı



Diğer taraftan, Meksika'nın başkenti Meksiko City'de bulunan tüm lokantaların halka kapatılmasına karar verildiği, sadece paket servisi satışının yapılabileceği bildirildi.



Kent belediyesinden yapılan açıklamada, domuz gribinin 152 kişinin ölümüne yol açtığı sanılan ülkenin başkentindeki lokantalar, kafeler ve ayaküstü yemek yenilen yerlerin sadece paket servisi yapabilecekleri veya telefonla sipariş alabilecekleri kaydedildi.



Öte yandan Avusturya Sağlık bakanlığı, Viyana'da dört şüpheli vaka tespit edildiğini, bu vakalarla birlikte ülkede şüpheli vaka sayısının beşe yükseldiğini belirtti.



