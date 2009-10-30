Domuz gribi için, dezenfeksiyon şart mı?

Domuz gribi korkusu nedeniyle toplumda adeta dezenfeksiyon salgını yaşanıyor. Özel okullar, üniversiteler, dershaneler, toplu ulaşım araçları ve şirketler teyakkuz halinde ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemi yaptırıyor.



Antibakteriyel jel, ıslak mendil ve maske üreticisi şirketler ise oluşan talep nedeniyle satışlarında hasılat rekorları kırıyor. Talebin bu şekilde devam etmesi halinde sıvı sabun sektörünün 100 milyon, antibakteriyel jel sektörünün ise 1 milyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşması bekleniyor.

Referans gazetesinin haberine göre, Sağlık Bakanlığı da dahil konunun uzmanları, "Dezenfeksiyon için sabunlu ve deterjanlı su yeterli. Şu anda dezenfeksiyon adına yapılanlar, Pandemi Bilim Kurulu'nun önerdiği ya da direktifiyle yapılan çalışmalar değildir" diyor ve benzer hatanın maske kullanımında da yaşandığına dikkat çekiyor. Yetkililer, maskeyi sadece hasta olan ya da hastalık riski taşıyan kişilerin takması gerektiğini belirtiyor.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Seracettin Çom, özellikle çevre ve yüzey temizliklerinde kimyasal madde ya da haşere ilacı gibi ürünlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Çom, "Önemli olan temizliklerin sürekli olarak yapılması" tavsiyesinde bulunuyor. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Hilal Özcebeci de dezenfeksiyon konusunda ortak kullanım alanlarının sabunlu ve deterjanlı su ile dezenfekte edilmesinin yeterli olduğunu söylüyor. Düzenli olarak ortak kullanım alanlarında temizlik çalışması yapılmasının salgına karşı etkili bir yöntem olduğunu vurgulayan Özcebeci, bu konudaki kafa karışıklığının da ortadan kaldırılması gerektiğini ifade ediyor.