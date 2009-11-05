Domuz gribi hastası kadın doğum yaptı!

Moskova 36 numaralı doğumevine getirilen 32 yaşındaki kadının bulaşıcı H1N1 virüsü taşıdığı saptandı. Rus kadın 1 gün sonra normal doğum yaparak anne oldu.



Annede tespit edilen bulaşıcı H1N1 virüsünden sonra doğum evinde bulunan diğer hamile kadınlar başka klinik ve hastanelere sevk edildildi. Doğumevi geçici olarak kapatılarak dezenfekte edilmeye başlandı.



Domuz gribi taşıyan anneden doğan bebeğin durumunun iyi olduğu ve önlem olarak yoğun bakım ünitesinde tutulduğu, hayati tehlikenin bulunmadığı açıklandı. Rusya'da bugüne kadar domuz gribinden 14 kişi öldü.

