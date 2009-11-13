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Yaşam

Domuz gribi düşüşe geçti

Birleşik Krallık'ta geçen hafta domuz gribinden etkilenenlerin sayısında, Ağustos'tan bu yana ilk kez düşüş olduğu duyuruldu.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - Birleşik Krallık'ta geçen hafta A/H1N1 virüsünden etkilenenlerin sayısında, Ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş olduğu duyuruldu.

Ülkenin ulusal sağlık sistemi kuruluşundan (NHS) yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık'ta geçen haftaki 64 bin yeni vakayla, domuz gribi vakalarının sayısında, Ağustos ayından bu yana ilk kez düşüş olmuştur" denildi.

Hükümetin sağlık alanındaki en üst düzey yetkilisi olan Kamu Sağlığı Genel Müdürü Sir Liam Donaldson'ın da konuya ilişkin sözlerine yer verilen açıklamada, "Donaldson'ın bu düşüşün okullardaki yarı dönem tatiline bağlı olabileceğini söylediği" kaydedildi.

Ancak Birleşik Krallık'taki vakaların genel düşüşüne rağmen, A/H1N1 virüsünden etkilenerek hastanelerde tedavi görmesi gereken kişilerin sayısının hala yüksek olduğu bildirildi. Hastanelerde durumu kritik olan 173 kişiyle beraber toplam 785 kişi domuz gribi teşhisiyle tedavi görüyor.

Birleşik Krallık'ta şimdiye kadar domuz gribinden 182 kişi hayatını kaybetti. Ülkede, virüse karşı aşı programına ise geçen ayın sonunda başlandı.

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