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Sağlık

Domuz gribi dünyanın yarısını etkileyebilir

Avrupa Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezi, domuz gribinin dünyanın yarısını etkileyebileceğini bildirdi

01 Mayıs 2009 03:00

Avrupa Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele ve Kontrol Merkezi, domuz gribi salgını durumunda, dünya nüfusunun yarısına yakınının virüsten etkilenebileceğini bildirdi.

Merkezde görevli Angus Nicoll, 1918'deki İspanyol gribi, 1957'deki Asya gribi ve 1968'deki Hong Kong gribi nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 25-30'unun hastalandığını belirtti.

Bu tarihlerde virüsü kapsa bile dünya nüfusunun üçte birinin hastalanmadığını söyleyen Nicoll, ancak virüsün bulaşma oranının yüzde 50 kadar olduğunu ifade etti.

Bu griplere yakalananların yaklaşık yüzde 4'ünün hastanede tedavi edilmesi gerektiğini belirten Nicoll, 1957 ve 1968'de hastalananlardan ölenlerin oranının yüzde 0,2 olduğunu vurguladı.

İspanyol gribi salgınınınsa "olağandışı bir salgın" olduğunu ve ölüm oranının yüzde 2-3'ü bulduğunu söyleyen Nicoll, "Aynı şeyin tekrar görüleceğini söylemek istemiyorum" dedi.

Ancak Nicoll, H1N1'in yeni bir virüs olduğuna dikkati çekerek, "Birçoğumuzun şu an bağışıklığı yok. Birçok kişi etkilenecek, bu kişilerden üçte biri kadarında belirtiler görülmeyecek, birçok kişi hafif, pek azı ağır belirtiler gösterecek ve pek azı yaşamını yitirecek" diye konuştu.

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