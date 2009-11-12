Domuz gribi dolandırıcılarına dikkat!

Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi'nde gittiği evde kendisini sağlık memuru olarak tanıtan bir kişi, domuz gribi muayenesi yapmak istediğini belirterek yaşlı çifti sırt üstü yatırıp, 3 bin TL'lerini alıp kayboldu.



Olay, Kastamonu merkeze bağlı Kırkçeşme Mahallesi İki Oluk Sokak'ta meydana geldi. 80 yaşındaki Mehmet Sarımehmetoğlu’nun evine gelen bir kişi, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak domuz gribine karşı muayene edeceğini söyledi. Dolandırıcı, muayene için çiftin sırt üstü yatmasını isterken, kadının üzerindeki altın kolye, yüzük ve bilezik gibi takılarını çıkarmasını istedi.



Çiftleri sırt üstü yatıran dolandırıcı, tansiyon aletinin bozulduğunu belirtip, Saramehmetoğlu çiftinden kalkmamalarını istedi. Diğer tansiyon aletini almak istediğini belirten bu kişi uzun süre geçmesine karşılık odaya gelmeyince şüphelenen yaşlı çift, ayağa kalktıktan sonra dolandırıldıklarını anladı.

Eşinin üzerinde bulunan altınları ve evdeki 3 bin TL'yi çalarak kaçtığı ortaya çıkan dolandırıcının peşinden düşen yaşlı adam, olayın şokunu üzerinden atmaya çalıştı. Soyulduklarını anlayan çift, bağırarak sokağa çıktıklarında yardım istedikleri komşuları durumu polise haber verdi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşlı çifti dolandıran kişiyi yakalamak için çalışmalara başladı.



Görgü tanıklarının belirttiği eşgal üzerine harekete geçen polis, 30-35 yaşlarında, sarışın, orta boylu, gözlüklü, takım elbiseli dolandırıcıyı yakalamak için Kastamonu'nun giriş ve çıkışlarında kontrolleri sıklaştırdı. Kastamonu Sağlık Müdürü Yusuf Öztürk, domuz gribiyle ilgili evleri dolaşan görevlilerinin olmadığını belirterek, halkı bu tür kötü niyetli kişilere karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.