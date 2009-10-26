Domuz gribi bilançosu ve korunma yolları

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Ankara'da okullara 1 haftalık domuz gribi tatili

Dersanelerde tatil

Türkiye genelinde okullara domuz gribi tatili

Sağlık Bakanlığı: Domuz gribiyle ilgili bilinmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı: Bebekler nasıl korunmalı?

Seyahat edenler nasıl korunabilir?

Sağlık Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ilk pandemik A(H1N1) grip vakasının tespit edildiği 15 Mayıs 2009'dan bu yana Türkiye'de toplam 1095 pandemik A(H1N1) vakası tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Bu vaka sayısı bugün itibariyle Türkiye'de var olan vaka sayısı değil, sürecin başlangıcından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısıdır. Halen 5 vakanın tedavisi hastanede devam etmektedir. Bunlardan durumu ağır olan bir hastanın tedavisi ise yoğun bakımda sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın korunma tedbirlerine özenle riayet etmesi, grip belirtileri olan çocukların okul ve dershaneye gönderilmemesi, hastalık belirtisi olanların evlerinde istirahat etmeleri gerekmektedir.Genel durumda kötüleşme, solunum güçlüğü, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı, 5 günden fazla süren ateş, ciddi ve sürekli kusması olan vakaların beklemeden doktora müracaatları büyük önem taşımaktadır. Okullarda kapı kolları, merdiven tırabzanları, masa gibi temas edilen yüzeylerin su ve günlük temizlikte kullanılan sabun veya bir deterjanla günde en az iki kez temizlenmesi ve sınıfların sık sık havalandırılması önemlidir. Okullarda ayrıca özel bir dezenfeksiyon işlemine gerek bulunmamaktadır."Domuz gribi nedeniyle bir kişinin yaşamını yitirdiği Ankara’da okullar bir hafta süreyle tatil edildi.Ankara Valisi Kemal Önal, domuz gribi virüsünün yayılmasını kontrol altında tutmak amacıyla, Ankara'daki ilk ve orta dereceli okulların yarından itibaren, 7 gün tatil edildiğini açıkladı.''Virüsün yayılmaması ve bulaşmaması için okulların tamamında dezenfekte işlemi yapılacağını'' vurgulayan Önal, “Tatil dönemiyle virüsün hızını kesmek istiyoruz'' dedi.Kemal Önal, rahatsızlanan öğrencilerin hastalığı okuldaki diğer öğrencilere de bulaştırma riskini engellemek istediklerini ifade ederek, ''Özellikle şunu da vurgulamak istiyor ve önemsiyoruz. Virüsün yaygın olduğu dönemde veliler titiz davransın ve çocuklarını kurs, dershane ve diğer programlara da mümkünse göndermesinler. Tedbir açısından bunun önemli olacağını düşünüyoruz'' diye konuştu.Önal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerine öğrencilerin katılmasına yönelik yeni bir karar alınmadığını ve programa ve kutlama etkinliklerine okuldaki öğrencilerin önceden olduğu gibi katılacaklarını sözlerine ekledi.Önal, önümüzdeki hafta sonu durumun tekrar değerlendirileceğini ve alınacak kararın kamuoyu ile paylaşılacağını sözlerine ekledi.Bu arada, valinin açıklamasının ardından Özel Dershaneler Birliği Derneği (ÖZ-DE-BİR) de kendilerine bağlı dershanelerde öğrenime 7 gün ara verildiğini duyurdu.Milli Eğitim Bakanlığı, tüm okullarda domuz gribi önlenmleri kapsamında dezenfeksiyon yapılacak. Bu kapsamında cuma günü Türkiye genelinde okullar tatil edildi.Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, valiliklere ''Okulların Tatil Edilmesi'' konulu bir genelge gönderdi. Çubukçu, genelgede şunları kaydetti:''Gripten koruma ve yayılmasını önlemek amacıyla tedbir olarak 30 Ekim Cuma günü ülkemiz genelinde okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ile yaygın eğitim kurumları, özel okullar, dershaneler ve etüt eğitim merkezleri 1 gün süreyle tatil edilecektir.Bu süre içerisinde bakanlığımıza bağlı bütün okullar, belediyeler, il özel idareleri, okul aile birlikleri, sivil toplum örgütleri ve diğer yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak okulların tüm bölüm ve ünitelerinin (derslik, büro, atölye, yatakhane, yemekhane, mutfak, bahçe, oyun alanı ve bütün müştemilat) dezenfekte edilecektir.Özel okullar, dershaneler, etüt eğitim merkezleri dezenfekte çalışmalarını kendi imkanlarıyla gerçekleştirecektir.''Domuz gribiyle ilgili halkın öncelikli olarak bilmesi gerekenler Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlandı. İşte sorular ve yanıtları...Domuz gribi, A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD’de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır.Bu virüse “ domuz gribi” denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir.Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir.Bunlar:Ateş,Öksürük,Boğaz ağrısı,Yaygın vücut ağrısı,Baş ağrısı,Üşüme veYorgunlukgibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir.İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır.Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir.Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Bu çarşaflar mümkün olduğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hastaya ait kap kacak ya bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kullanılarak yıkanmalıdır.Halen domuz gribinden koruyucu bir aşı bulunmamaktadır.Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.Ellerinizi 15-20 saniye süreyle su ve sabunla yıkamalısınız. Su ve sabuna ulaşamadığınız yerlerde alkol içeren el antiseptikleri kullanabilirsiniz.Domuz gribi şüpheli bir kişi ile temastan sonraki 7 gün içinde kendinizde yukarıda sıralanan hastalık belirtileri olduğunu hissederseniz hemen bir doktora başvurmalısınız. Doktorunuz herhangi bir teste ya da tedaviye ihtiyacınızın olup olmadığına karar verecektir.Eğer hastalandıysanız veya hastalık belirtilerini gösteriyorsanız evde istirahat ediniz ve çevrenizdeki kişilerden de onlara bulaştırmamak için uzak durunuz.Zor nefes almak veya nefes darlığıBilinç bulanıklığıSık ve uzun süreli kusmaHızlı veya zor nefes almaVücutta solgunluk ya da morarmaBeslenememeUyarılara cevapta azalma ve uykuya meyilHuzursuzlukAteşle beraber döküntü görülmesiSağlık Bakanlığı'dan yapılan bir diğer açıklamada bebeklerin hastalık teşhisleri, teşhis önceki ve sonraki süreçle ilgili.Grip 2 yaşından küçük bebeklerde daha ağır seyredebilir. Bu nedenle bebeklerin korunmasına özellikle dikkat edilmelidir.Ellerinizi bol su ve sabunla yıkamaya daha fazla önem veriniz. Bebeğinizi beslerken veya onunla ilgilenirken kesinlikle bebeğinizin yüzüne doğru öksürüp hapşırmayınız. Hasta iseniz mutlaka maske kullanınız ve bebekleri öpmeyiniz.Anne sütünün bebekleri hastalıklardan koruyucu etkisi oldukça fazladır. Anne sütü bebeğin bağışıklık sistemini güçlendireceğinden gribin daha ağır seyretmesini de engelleyebilir.Grip olduğumu düşünüyorsam bebeğimi emzirmeyi sürdürmeli miyim?Evet, emzirmeye devam etmelisiniz. Çünkü bağışıklık sisteminin gelişiminde anne sütü oldukça önemlidir. Emzirmek, bebeklerin hastalıklarla başa çıkabilmelerine de yardımcı olur.Hasta olsanız bile emzirmeyi kesmeyiniz. Bebekler en az 6 ay boyunca ek olarak su bile verilmeden anne sütü ile beslenmelidir. Eğer emziremeyecek kadar hastaysanız, pompa ile sütünüzü cam bir biberona sağıp bebeğinize verilmesini sağlayınız.Hasta olan bebeğiniz için yapabileceğiniz en faydalı şeylerden biri onu emzirmeye devam etmektir. Bebekler hasta oldukları zaman, daha çok sıvıya ihtiyaç duyarlar. Anne sütü diğer sıvı gıdalardan çok daha faydalıdır. Eğer bebeğiniz ememeyecek kadar hasta ise sütünüzü damlalık kullanarak vermeyi deneyiniz.Doktor tarafından tavsiye edilen antiviral grip ilacı kullanan anneler bebeklerini emzirmeye devam edebilirler.Sağlık Bakanlığı'ndan yurtdışına seyahat edeceklere Domuz Gribi (İnfluenza A/H1N1) ile ilgili önerileriyse şu şekilde:* İlgili kaynaklardan ve Sağlık Bakanlığı Grip Bilgilendirme Sitesinden güncellemeleri takip edin.* Yanınızda cerrahi maske, alkol içeren el antiseptiği, kâğıt mendil bulundurun.* Sağlık sigortanızın seyahat edeceğiniz ülkeyi kapsayıp kapsamadığını kontrol edin.* Gittiğiniz ülkenin duyurularını takip edin ve tavsiyelerine uyun.* Domuz gribinin bulaşmasını önleyen hijyen kurallarına uyun.-Su ve sabun ile sık sık ellerinizi yıkayın. Su ve sabun bulunmaması halinde alkollü el antiseptiği ile ellerinizi temizleyin.-Öksürme ve hapşırma anında ağzınızı ve burnunuzu tek kullanımlık mendille kapatın ve kullandıktan sonra mendili çöpe atın.-Öksürme ve hapşırma sonrasında ellerinizi sabunla yıkayın veya el temizleyicileri ile temizleyin.-Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza ellerinizi yıkamadan dokunmaktan kaçının.-Hastalık belirtileri gösteren kişilerle yakın temastan (tokalaşmak, öpüşmek vb.) kaçının.-Kalabalık ortamlardan uzak durun.* Öncelikle bir hekime veya sağlık kuruluşuna başvurun.* Sağlık kuruluşu bulmanız ve yakınlarınızı bilgilendirebilmeniz için bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Dış Temsilcilikleri ile irtibata geçiniz.* Grip belirtileri bulunan kişiler hastalığın başlangıcını takip eden yedi gün boyunca veya belirtiler tamamen ortadan kalkmadan seyahat etmekten kaçınılması, grip virüsünün başkalarına yayılmasını önlemek açısından önemlidir.* Öksürme ve hapşırma anında burnunuzu ve ağzınızı mendille kapatın ve kullandığınız mendilleri çöpe atın.* Öksürme ve hapşırma sonrasında ellerinizi su ve sabunla yıkayın veya el temizleyicileri ile temizleyin.* Cerrahi maske kullanın.* Seyahatinizden sonraki yedi gün içerisinde ateş (38 C derece ve üzeri) ile birlikte aşağıdaki belirtilerden birini görürseniz bir hekime başvurun.Baş ağrısıÖksürükBoğaz ağrısıYaygın vücut ağrısıÜşümeTitremeYorgunluk hissiKusmaİshal