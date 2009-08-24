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Yaşam

Domuz gribi başka türlere de yayılıyor

Şili'de insan ve domuz dışında ilk defa başka bir canlıda da "domuz gribi" olarak adlandırılan A/H1N1 virüsü bulundu

24 Ağustos 2009 03:00

Şili'de insan ve domuz dışında ilk defa başka bir canlıda da "domuz gribi" olarak adlandırılan A/H1N1 virüsü bulundu.

Şili Tarım ve Hayvancılık Ajansı, başkent Santiago’nun 120 kilometre güneyindeki iki çiftlikte hindilerde A/H1N1 virüsünün tespit edildiğini bildirdi. Ajans yetkilileri virüsün yayılmasının önlendiğini ve başka çiftliklerde saptanmadığını belirterek, halkın hindi etini güvenle tüketebileceğini kaydetti
.
Yetkililer, hindi üreticilerinin yumurtalarda anormallik olduğunu bildirmesiyle Valparaiso yakınlarındaki bu çiftliklerin 13 Ağustosta karantina altına alındığını ve yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda A/H1N1 virüsünün saptandığını belirtti.

Şili’de, kış mevsimi boyunca 12.175 kişide domuz gribi virüsüne rastlandı ve 128 kişi hayatını kaybetti. 

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