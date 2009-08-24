Domuz gribi başka türlere de yayılıyor

Şili'de insan ve domuz dışında ilk defa başka bir canlıda da "domuz gribi" olarak adlandırılan A/H1N1 virüsü bulundu.
Şili Tarım ve Hayvancılık Ajansı, başkent Santiago’nun 120
kilometre güneyindeki iki çiftlikte hindilerde A/H1N1 virüsünün tespit
edildiğini bildirdi. Ajans yetkilileri virüsün yayılmasının önlendiğini
ve başka çiftliklerde saptanmadığını belirterek, halkın hindi etini
güvenle tüketebileceğini kaydetti
.
Yetkililer, hindi üreticilerinin yumurtalarda anormallik olduğunu
bildirmesiyle Valparaiso yakınlarındaki bu çiftliklerin 13 Ağustosta
karantina altına alındığını ve yapılan laboratuvar incelemeleri
sonucunda A/H1N1 virüsünün saptandığını belirtti.
Şili’de, kış mevsimi boyunca 12.175 kişide domuz gribi virüsüne rastlandı ve 128 kişi hayatını kaybetti.