Domuz gribi başka türlere de yayılıyor

Şili'de insan ve domuz dışında ilk defa başka bir canlıda da "domuz gribi" olarak adlandırılan A/H1N1 virüsü bulundu.



Şili Tarım ve Hayvancılık Ajansı, başkent Santiago’nun 120 kilometre güneyindeki iki çiftlikte hindilerde A/H1N1 virüsünün tespit edildiğini bildirdi. Ajans yetkilileri virüsün yayılmasının önlendiğini ve başka çiftliklerde saptanmadığını belirterek, halkın hindi etini güvenle tüketebileceğini kaydetti

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Yetkililer, hindi üreticilerinin yumurtalarda anormallik olduğunu bildirmesiyle Valparaiso yakınlarındaki bu çiftliklerin 13 Ağustosta karantina altına alındığını ve yapılan laboratuvar incelemeleri sonucunda A/H1N1 virüsünün saptandığını belirtti.



Şili’de, kış mevsimi boyunca 12.175 kişide domuz gribi virüsüne rastlandı ve 128 kişi hayatını kaybetti.