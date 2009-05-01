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Sağlık

Domuz gribi Asya’ya sıçradı

Domuz gribi hastalığına neden olan H1N1 virüsü Asya kıtasına da sıçradı.

01 Mayıs 2009 03:00

Domuz gribi hastalığına neden olan H1N1 virüsü Asya kıtasına da sıçradı.

Hong Kong hükümetinden yapılan açıklamada ülkede ilk H1N1 virüsü vakasına rastlandığı teyit edildi.

Hong Kong Hükümet Başkanı Donald Tsang basına yaptığı açıklamada, uçakla Çin'in Şanghay kentine uğrayarak Hong Kong'a seyahat eden bir Meksikalının, domuz gribine neden olan H1N1 virüsünü taşıdığının belirlendiğini söyledi.

Hong Kong hükümetinin açıkladığı vaka, Asya kıtasında resmen rapor edilen ilk H1N1 virüsü vakası oldu.

(AA)

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