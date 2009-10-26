Son dönemin gündemini meşgul eden 'domuz gribi aşısı' ile ilgili Müjde Ar, aşının milletvekilleri üzerinde denenmesini önerdi.



Önder Açıkbaş ile 'Güzel Haberler' isimli bir program yapan Müjde Ar, 'Domuz gribi aşısı yapılsın mı yapılmasın mı?' şeklindeki soruya, aşının Milletvekilleri üzerinde denenmesi tavsiyesinde bulundu.



Müjde Ar, "Ben geçen hafta Almanya'daydım. Angela Merkel, Almanya Başbakan'ı dediki 'İlk domuz gribi aşısını bana yapın, bende deneyin'. Ben de diyorum ki domuz gribi aşısını Meclis'te denesinler. 450 tane milletvekili. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir" diyerek meseleye ilginç bir açıdan yaklaştı.



Bununla da kalmayan Müjde Ar, "Bir de şu civa, miva meseleleri var. Onların üzerinde denense iyi olur diyorum" şeklinde konuştu.

