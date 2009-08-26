Domuz gribi aşısında seri üretime geçildi

Rusya'da domuz gribi vakalarının sayısında artış olması A/H1N1 aşısının üretimini hızlandırdı.



Basına Domuz Gribi ile ilgili açıklamalarda bulunan Gennadi Onişenko, bugüne kadar Rusya'da A/H1N1 gribiyle alakalı 211 vakanın kayda alındığını belirtti. 21 Ağustos'ta Rusya'da A/H1N1 gribine yakalanan insan sayısı 187 olarak açıklanmıştı. Yetkililer virüsün hızla yayılmasından endişe duyarken, aşının Ekim ayına hazır olacak olması ümit oluşturuyor. Rusya'da henüz domuz gribinden ölen hasta bulunmuyor.



Özellikle tatilden dönen Ruslar, domuz gribine yakalanmış olarak dönüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri halkı A/H1N1 virüsünün yoğun olarak görüldüğü ülkelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor.



Daha önce Rusya Bilimler Akademisi Grip Enstitüsü Başkanı Oleg Kiselyov domuz gribi virüsü aşısının 1 Ekim'de artık hazır olacağını duyurarak müjde vermişti. Onişenko da yaptığı açıklamada aşı testlerinin devam ettiğini belirterek, "A/H1N1 virüsüne karşı aşı, Ekim ayında üretime verilecek. Toplam 40 milyon doz aşının üretilmesi planlanıyor." dedi.



Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre 182 bin 166 domuz gribi hastası bulunurken,

bunlardan 1799'si hayatını kaybetti.