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'Domuz gribi aşısı yetmeyecek'

Yoksul ülkelerdeki insanları domuz gribinden korumak için gereken milyarlarca doz aşının yetişmeyeceğini bildirildi.

27 Ekim 2009 02:00

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Margaret Chan, yoksul ülkelerdeki insanları domuz gribinden korumak için gereken milyarlarca doz aşının yetişmeyeceğini bildirdi.

Havana'da bulunan WHO Genel Direktörü Chan, "Aşının küresel düzeyde elde edilme kapasitesinin sınırlı ve yetersiz olduğunu, tüm insanları koruyacak milyarlarca doz aşının eksik kalacağını" belirtti ve WHO'nun, Küba'nın da arasında bulunduğu gelişmekte olan 100'den fazla ülkeye aşı dağıtımına gelecek ay başlayacağını söyledi.

Chan, yoksul ülkelere gönderilecek aşıların ilaç şirketleri ve gelişmiş ülkelerce karşılanacağını belirtti.

WHO daha önce, 4 veya 5 ay içinde yoksul ülkelerdeki insanların yaklaşık yüzde 2'sine aşının erişeceğini açıklamıştı.kullanmalarından rahatsız olmadığını söyledi. Kayahan maçta ufak-tefek hakem hataları olduğunu, ancak olmasa da sonucun değişmeyeceğini belirtti, Fenerbahçe'yi tebrik etti.

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