Domuz gribi aşısı oldu, hayatı mahvoldu!

Gazeteport'un haberine göre genç kız, otururken ya da dururken kasılmalar yaşıyor. Bu spazmlar düzgün konuşmasına ve yürümesine engel oluyor.Acıyla iki büklüm olarak ancak birkaç adım atabiliyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde geriye doğru çok düzgün bir şekilde yürüyebiliyor ve koşarken de bütün kasılmalar ve semptomlar yok oluyor.Doktorlar Desiree'nin nadir bir nörolojik hastalık olan distoniye yakalandığını ve bunun tedavisinin olmadığını belirtiyor. Ancak kasılmaların botoksla yani kasları 'dondurarak' tedavi edilebileceği belirtiliyor.Profesyonel amigo kız olan Desiree, 23 Ağustos'ta aşı olduktan on gün sonra hastalanmış.Genç kızın hikayesi ABD'de şok etkisi yarattı ve aktör Jim Carrey'nin kurduğu yardım derneği genç kıza destek önerdi.Virginia Ashburn'da yaşayan Desiree, "Hayatım mahvoldu. Elimde kalan tek şey koşabilmek" diyor.Doktorlar genç kızın durumunun insanları aşı olmaktan uzaklaştırmaması gerektiğini söylese de, aşıyla ilgili tartışmalar önümüzdeki günlerde daha da şiddetleneceğe benziyor.