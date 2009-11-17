Domuz gribi aşısı olan 7 kişi öldü

Bild gazetesinin haberinde, 21 aylık çocuğun akciğer enfarktüsü geçirdiği, domuz gribine karşı Pandemrix aşısı olduktan bir gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Haberde, aşı sonrasında 6 kişinin daha öldüğü kaydedildi.



Thüringen eyaletinin Weimar kentinde 65 yaşındaki bir kadının aşı olduktan sonra hayatını kaybettiği, kadının daha önceden bazı rahatsızlıkları bulunduğu ve ölümünün aşıyla ilgili olmadığı bildirildi.



Bayer şirketinde çalışan 46 yaşındaki bir kişinin, aşı olduktan bir gün sonra kalp krizi geçirerek öldüğü, Thüringen eyaletinde 55 yaşındaki öğretmen Franz K'nın aşı olduktan 6 saat sonra evinde kalp krizinden öldüğü, ancak kalp krizinin aşıyla ilgisi olmadığı belirtildi.



Wuppertal kentinde şeker hastası olan 65 yaşındaki bir kadının, aşı olduktan 2 gün, 92 yaşındaki bir başka kadının da aşı olduktan 3 gün sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.



Thüringen kentinde dün de nefes yollarından hasta olan bir kişinin hayatını kaybettiği, bu kişinin cuma günü domuz gribi aşısı olduğu kaydedildi. Almanya'da domuz gribine yakalananların sayısının yaklaşık 76 bin olduğu, ancak gerçek sayının daha da fazla olabileceği bildirildi.



Ülkede domuz gribinden ölenlerin sayısının da 20'ye yükseldiği belirtildi. Paul-Ehrlich Enstitüsü sözcüsü Susanne Stöcker, ölümlerin aşıdan kaynaklandığını söylemenin mümkün olamayacağını, aşı olmaları tavsiye edilen risk grubunda bulunan ağır hastaların, bu hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedebileceğini söyledi.



Aşının bununla bir ilgisinin bulunmadığını ve tehlikeli olmadığını ifade eden Stöcker, "Bildiğimiz kadarıyla aşının yararı risklerinden daha fazla" dedi.



Alman Çocuk Doktorları Birliği Başkanı Wolfram Hartmann, aşının çocuklar için de bir tehlikesi olmadığını, Avrupa'dan yüzlerce çocuk doktorundan gelen raporları okuduğunu ve aşının çocuklar tarafından kaldırılabildiğini, herhangi bir komplikasyon olmadığını belirtti.



Federal Sağlık Konferansı'na başkanlık eden Thüringen Eyaleti Sağlık Bakanı Heike Taubert de herkesi aşı olmaya çağırdı.