Domuz gribi aşısı kabineyi böldü

T24 -

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aşı olmayı düşünmüyorum" demesinin ardından bakanların da aşı uygulaması konusunda kararsız kaldığı gözlendi. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay aşı olmayacağını açıklarken, Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, "Sağlık Bakanı ol derse olurum" dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, aşı olup olmayacağı sorularını yanıtsız bıraktı.Domuz gribi nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e ulaşırken, salgının önlenmesindeki en büyük umut olarak görülen aşılama uyguluması konusunda hükümet içindeki görüş ayrılığı da sürüyor. Başbakan Erdoğan'ın salı günkü grup toplantısından sonra 'aşı olmayacağım' şeklindeki açıklamasının ardından diğer kabine üyeleri de kararsız kaldı.

Başbakan'ın çıkışı, sadece vatandaşın değil, kabine üyelerinin de kafasını karıştırdı. Kimi bakan, tıpkı Başbakan gibi "aşı olmayacağını" açıklarken, kimisi kararsız kaldı. Kimisi ise, Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a ve kampanyaya destek verdi.

Günay da aşı olmayacak



Başbakan'dan sonra aşıya ilk karşı çıkış Kültür Bakanı Ertuğrul Günay'dan geldi. Bakan Günay, "aşı olacak mısınız?" sorusuna açıkça "Hayır" yanıtını verdi ve ekledi;



"Ben temiz olmaya çalışıyorum. O yeterli. Ben baştan itibaren temizlik konusunda alınacak önlemlerin çok öncelikli olduğunu söylüyordum. Aşı olmayı düşünmüyorum ve inşallah ihtiyacım olmaz." Bayındırlık Bakanı Demir kararsız Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir ise, aşı olup olmayacağı konusundaki sorulara net yanıt vermedi. Sadece "şu ana kadar aşı olmadığını" açıkladı. Bundan sonra aşı olup olmayacağına ise doğrudan yanıt vermeyip, deyim yerindeyse, "topu taca atmayı" tercih etti;

"Aşı olursam size haber veririm...". Çiçek: Akdağ ol derse olurum Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek ise Başbakan'ın sözlerinden önce Sağlık Bakanı Akdağ'ın tarafında gibi duruyordu.



Çiçek, aşı olup olmayacağı sorulasuna pazartesi günü verdiği yanıtta "'Ben Türk doktorlarına inanırım. Sağlık Bakanı ardakaşımız da bir doktordur. O, "aşı yapılmasında fayda vardır' diyorsa, hiç tereddütsüz bu aşıyı da yaptırırım" yanıtını vermişti



Cumhurbaşkanı Gül ne yapacak? Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Erdoğan'ın çıkışı öncesinde "Aşı olacak mısınız" sorusuna "Henüz aşı olmadım. Doktorlar ne derse, öyle yapacağım" yanıtını vermişti.

Bugün aynı soru Cumhurbaşkanı'na yeniden yöneltildi. Ancak Gül, "Risk grubunda mıyım?" yanıtını vererek ne yapacağı konusunda ip ucu vermekle yetindi.





