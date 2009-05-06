Domuz gribi aşısı için ilk adım atıldı

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Kanada Sağlık Bakanı Leona Aglukkaq, düzenlediği basın toplantısında, "İlk kez Meksika ve Kanada'daki gribin virüsü H1N1 üzerinde bu yapılıyor" dedi ve bunun hastalığa karşı aşı bulunmasının yolunu açabilecek bir gelişme olduğunu söyledi.Araştırmanın, Kanada Halk Sağlığı Ajansı'nın ulusal mikrobiyoloji laboratuarında yapıldığı belirtiliyor.Öte yandan, Amerikalı bilim adamlarının, H1N1 virüsünü iyileştirmek için aşı çalışmalarının ilk aşamasında oldukları bildirildi.Amerikan Sağlık Enstitüleri (NIH) yetkisi Anthony Fauci, bir aşı geliştirmek için gereken çalışmalara başlandığını, ilk aşamanın virüsün izole edilmesi olduğunu ve araştırmacıların bunu başardıklarını kaydetti.Fauci, bilim adamlarının yalnızca ilk aşamada olduğunu da vurguladı.