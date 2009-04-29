Domuz gribi aşısı eylülde hazır olacak

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, domuz gribi virüsüne karşı bir aşı için "önemli çabalar" sarf edildiğini, ancak aşının eylül ayından önce kullanıma hazır olamayacağını bildirdi.



ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi halk sağlığı ve bilimi biriminden Anne Schuchat adlı yetkili, Senato İç Güvenlik Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Herşey yolunda giderse aşı eylül ayından itibaren kullanımda olabilir. Ancak herşey her zaman yolunda gitmeyebiliyor" dedi.



Bu arada, ABD'nin Kaliforniya'nın ardından Teksas eyaletinde de domuz gribine karşı olağanüstü durum ilan edildiği bildirildi.



ABD'de domuz gribi olduğu kesinleşen vaka sayısının 91'e çıktığı açıklanmıştı.



Öte yandan, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez şüpheli bir vakanın görüldüğünü, Osijek'te 22 yaşındaki bir kızın karantinaya alındığını, şahsın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu ve Tamiflu tedavisi uygulandığını kaydetti.

