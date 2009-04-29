T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Domuz gribi aşısı eylülde hazır olacak

Domuz gribi virüsüne karşı bir aşı eylül ayından önce kullanıma hazır olamayacak.

29 Nisan 2009 03:00

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, domuz gribi virüsüne karşı bir aşı için "önemli çabalar" sarf edildiğini, ancak aşının eylül ayından önce kullanıma hazır olamayacağını bildirdi.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi halk sağlığı ve bilimi biriminden Anne Schuchat adlı yetkili, Senato İç Güvenlik Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, "Herşey yolunda giderse aşı eylül ayından itibaren kullanımda olabilir. Ancak herşey her zaman yolunda gitmeyebiliyor" dedi.

Bu arada, ABD'nin Kaliforniya'nın ardından Teksas eyaletinde de domuz gribine karşı olağanüstü durum ilan edildiği bildirildi.

ABD'de domuz gribi olduğu kesinleşen vaka sayısının 91'e çıktığı açıklanmıştı.

Öte yandan, Hırvatistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez şüpheli bir vakanın görüldüğünü, Osijek'te 22 yaşındaki bir kızın karantinaya alındığını, şahsın sağlık durumunun genel olarak iyi olduğunu ve Tamiflu tedavisi uygulandığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24