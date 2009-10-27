Domuz gribi aşıları ilk testi geçti

''Domuz gribi'' aşılarının ön kontrollerinin olumlu çıkması üzerine 81 ilde sevkiyatına başlandı.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Bakanlığının Pandemi İzleme Bilim Kurulu'nun Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda pandemik A(H1N1) gribi aşı uygulamasının öncelikli olarak sağlık çalışanları ve Hacca gidecek olanlara yapılacağı ifade edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



''Teslimat yapılan ilk parti aşının Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Laboratuvarlarında yapılan ön kontrollerin olumlu çıkması üzerine aşıların 81 ilimize sevkiyatına başlanmıştır.



Yakın zamanda sonuçlanması beklenen son kontrollerden sonra aşı uygulamasına başlanacaktır. Sağlık çalışanlarının aşılamaları kişilerin çalıştıkları kurumlarda, hacca gideceklerin aşılamaları ise gidiş günlerine bağlı olarak her ilde belirlenen merkezlerde veya havaalanlarında yapılacaktır.''

