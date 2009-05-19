Domuz gribi: 40 ülkede 76 ölü

ABD'nin 46 eyaletinde 6'sı ölü 4714 doğrulanmış vaka, Meksika'da 68 ölü 2 bin 895 doğrulanmış vaka bulunurken, Kanada ve Kostarika'da birer ölü olduğu belirtildi.CDC Direktörü, salgının ABD'de hızını kesmediğini ve Meksika'da da sona ermediğini kaydetti.Bu arada, Japonya Sağlık Bakanlığı ülkede doğrulanan domuz gribi vaka sayısının 170'e yükseldiğini duyururken, Çin ülkesindeki hasta sayısını 4, Hong Kong ise 3 olarak verdi. Yunanistan da ilk vakasını doğruladı.