Domuz gribi: 40 ülkede 76 ölü

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, dünyada domuz gribinden 76 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
19 Mayıs 2009 03:00
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Amerikan Hastalıkları Önleme ve Korunma Merkezi (CDC), domuz gribine neden olan Influenza A/H1N1 virüsüne yakalananların sayısının 40 ülkede 8 bin 829'a yükseldiğini, 76 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
ABD'nin 46 eyaletinde 6'sı ölü 4714 doğrulanmış vaka, Meksika'da 68 ölü 2 bin 895 doğrulanmış vaka bulunurken, Kanada ve Kostarika'da birer ölü olduğu belirtildi.
CDC Direktörü, salgının ABD'de hızını kesmediğini ve Meksika'da da sona ermediğini kaydetti.
Bu arada, Japonya Sağlık Bakanlığı ülkede doğrulanan domuz gribi vaka sayısının 170'e yükseldiğini duyururken, Çin ülkesindeki hasta sayısını 4, Hong Kong ise 3 olarak verdi. Yunanistan da ilk vakasını doğruladı.