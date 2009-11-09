Domuz gribi 4 can daha aldı

Domuz gribi nedeniyle 1’i çocuk 4 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ölenlerin sayısı 27’ye yükseldi.



Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada domuz gribi nedeniyle 4 kişinin daha öldüğünü duyurdu.



Hastanelerde tedavileri süren 26, 52 ve 60 yaşında üç erkek ve 2 yaşında bir kız olmak virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Bu ölümlerle birlikte pandemik H1N1 virüsünden ölenlerin sayısı 27 oldu.



Bakanlıktan aşı açıklaması



Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nca, ABD veya Kanada'dan adjuvansız aşı alımıyla ilgili hiçbir görüşme yapılmadığı ifade edilerek, adjuvansız aşıların Avrupa üretimi olan bir firmadan alınacağı bildirildi.



Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir gazetede yer alan, ''Adjuvansız aşıyla ilgili şartlı sözleşme'' haberinin, sürdürülen H1N1 Pandemi süreciyle ilgili kamuoyunu yanıltıcı nitelikler taşıdığı kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi:



''Bakanlığımız, ABD veya Kanada'dan adjuvansız aşı alımı ile ilgili hiçbir görüşme yapmamıştır. Adjuvansız aşı bu ülkelerden değil, Avrupa üretimi olan bir firmadan alınacaktır. Haberin içeriğinde yer alan bilgiler tamamen gerçek dışıdır. Bakanlığımızca, hamilelerde kullanılmak üzere adjuvansız aşı alımı hedef ve programında herhangi bir aksama yoktur. İlgili aşı üreticisi firma ile yapılmış olan görüşmeler çerçevesinde belirlenen alım süreci ve planlanmış olan teslim takvimi kararlaştırıldığı şekilde devam etmektedir.''