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Yaşam

Domuz eti satarken yakalanan kasap, yetkilileri göreve çağırdı!

“Millet merak ediyordu C.C. domuz etlerini Aydın'da nerelere veriyordu diye"

20 Eylül 2016 19:41

Aydın’da kaçak domuz kesip piyasaya sürerken yakalanan ve defalarca hakkında bu yönde yasal işlem yapılan C.C. isimli kasap, sosyal paylaşım sitesi hesabından yaptığı açıklamada, kendisinden domuz eti aldığını iddia ettiği kişi ve firmanın ismini ifşa ederek, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerini ve valiliği göreve çağırdı.

C.C. isimli kasap, sosyal medya hesabından domuz etini sattığı halde parasını ödemediğini iddia ettiği bir firmanın ismini verdiği açıklamasında, “Millet merak ediyordu C.C. domuz etlerini Aydın'da nerelere veriyordu diye. Sizlere benden 800 kilo domuz etini alıp parasını kurban vadeli vereceğini söyleyip sonra da benim başıma bazı istenmeyen olaylar geldiğinden dolayı borcunu inkar eden firmayı açıklıyorum. Eski adıyla K. Sucukları yeni adıyla E.A. sucukları. Aydın Valiliği ve Aydın Tarım İlçeyi göreve çağırıyorum. Kamuoyuna duyurulur” ifadelerine yer verdi.

 

5 ton domuz etiyle yakalanmıştı

 

Paylaşım sosyal medyada yankı uyandırırken, paylaşımın altında ilginç bir tartışma da başladı. Ayrıca, domuz eti satmaktan sabıkalı C.C. domuz eti alıp borcunu ödemeyenleri ifşa etmeye devam edeceğini ileri sürdü.

 28 Mayıs günü Efeler Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Astim OSB Havaalanı Bulvarı 165 numarada bulunan depoda kaçak kesim yapıldığı yönünde alınan bir ihbar üzerine Efeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte C.C.’nin kullandığı depoda inceleme yapmış, yapılan aramada 3 tonu işlenerek tüketime hazır hale getirilmiş ve 2 tonu da öldürülmüş ama işlenmemiş yaklaşık 5 ton kaçak domuz eti ele geçirilmişti.

Olaydan iki gün sonra yakalanan C.C. isimli kasap sosyal medya hesabında kendisinden domuz eti alan Aydın’daki kasapların ismini açıklayacağını belirtmişti.

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KasapAydınDomuz etiGıdaTarım ve Hayvancılık Bakanlığı

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