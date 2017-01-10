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Dünya

Domuz eti kullandığı ortaya çıkan restoran zinciri özür diledi

Restoran müşterileri, lazanyada dana eti yerine domuz eti kullanıldığını fark etti

10 Ocak 2017 21:27

İngiltere’de bir restoran zinciri menülerindeki lazanyada dana etinden yapıldığının yazmasına rağmen domuz etiyle servis ettikleri için müşterilerinden özür diledi.

Whitbread isimli restoran zincirinde yaşanan olayda, önceleri dana etiyle yaptıkları lazanya tarifini domuz etiyle değiştirmelerine rağmen menülerinde bunu belirtmeden müşterilerine servis ettikleri tespit edildi. Durumu fark eden müşteri, lazanyada dana eti yerine domuz eti kullanıldığını fark edince restorandaki garsonlardan birine durumu sorduğunu ama net bir yanıt alamadığını söyledi. Hatta garsonlardan birinin lazanyanın içinde dana eti olduğunu ısrar ettiğini belirtti. Bu olayın üzerinden 3 ay geçmesine rağmen restoranın menüsünü güncellemediğini gören müşteri, olayı basına taşımaya karar verdi.

Domuz eti yedirdiklerini kabul ettiler 

Olayın büyümesiyle beraber restoran yönetimi bir açıklama yaparak durumu kabul etti. Açıklamada; “Menümüzde yer alan dana etli lazanyayı geçtiğimiz eylül ayında değiştirerek domuz etli yapmaya başladık. Geleneksel İtalyan tarifinden yola çıkarak hazırladığımız lazanyanın içinde dana eti ve domuz eti karışımını kullandık. Bu güncellemeyi açık bir şekilde menümüzde belirtmediğimiz için müşterilerimizden özür dileriz" ifadesi yer aldı.

 

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