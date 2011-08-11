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Yaşam

Domuz avında vuruldu

Domuz avında yaktığı sigarayı arkadaşı domuzun gözü sanarak ateş edince hayatından oldu.

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Domuz avına çıkan iki arkadaştan Asil Kazım Arıkan sigara yaktı. Arkadaşı Ali Okuroğlu, sigarayı domuzun gözü sanarak ateş etti. Arıkan olay yerinde can verdi.


Aydın’ın Kuşadası ilçesinin tanınmış isimlerinden, Kazım Usta Restaurant’ın sahiplerinden Ali Arıkan’ın oğlu Asil Kazım Arıkan (33), birlikte domuz avına çıktığı arkadaşı Ali Okuroğlu (45) tarafından yanlışlıkla vuruldu. Arıkan olay yerinde yaşamını yitirdi. Arıkan’ın domuz beklediği sırada sıkılıp dolaştığı ve sigara içtiği, Okuroğlu’nun da sigarayı domuzun gözü sanarak ateş ettiği öne sürüldü.

Olay, İzmir’in Selçuk ilçesi Keçikalesi Mevkii’nde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Asil Kazım Arıkan, babasının restoranında çalışan ve aynı zamanda arkadaşı olan Ali Okuroğlu’yla, domuz avına çıkmak üzere Selçuk’taki çiftliğe gitti. Havanın kararmasıyla tüfeklerini yanlarına alan iki arkadaş, Keçikalesi Mevkii Zeytin Köy yolu yakınlarında “domuz beki” adı verilen pusuya yattı. Bir süre sonra dolaşmaya başlayan Arıkan’ın sigarasını domuzun gözlerine benzeten uzaktaki arkadaşı Okuroğlu tetiği çekti. Domuzu vurduğunu sanan Okuroğlu, Arıkan’ı kanlar içinde yerde görünce şoke oldu. Sinir krizi geçiren Okuroğlu sağlık ekiplerini aradı. Arıkan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Okuroğlu gözaltına alındı.


Ocak ayında evlenmişti

kişiliği ve iyilikseverliğiyle bilinen Asil Kazım Arıkan, Deniz Çoban Arıkan’la, geçen Ocak ayında dünya evine girmişti. Deniz Çoban Arıkan, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Genç kadın yakınları tarafından teskin edildi.

Asil Kazım Arıkan’ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Cenaze bugün Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alınarak Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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