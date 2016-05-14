Domuz avına çıktı, yere düşürdüğü silah ateş aldı, hayatını kaybetti

Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki dağlık alanda domuz avına çıkan 32 yaşındaki Muhammet Korkmaz, yaraladığı bir domuzun peşinden gitmek isterken dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada elinden düşürdüğü av tüfeğinin ateş almasıyla sırtından vurulan ve kanlar içinde yerde kalan Korkmaz, hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre olay, dün saat 21.00 sıralarında, Gökkaya Mahallesi Dağdibi Kapıkaya Mevkii'nde meydana geldi. Bir fabrikada işçi, evli ve 2 çocuk babası Muhammet Korkmaz, arkadaşları ile mahalleye yakın dağlık alanda domuz avına çıktı. Avda bir domuzu vuran Korkmaz, yaralı hayvanın peşinden gitmek isterken ayağı kayınca yere düştü. Korkmaz, elinden yere düşürdüğü av tüfeğinin ateş sonucu, sırtından vurularak ağır yaralandı. Yaklaşık 100 metre yuvarlanan Korkmaz'ı kanlar içinde gören arkadaşları olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarmanın yaptığı kontrolde, Korkmaz'ın öldüğü belirlendi.

Korkmaz'ın cesedi ekiplerin yetersiz kalması üzerine bölgeye gelen itfaiye, UMKE, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve jandarma ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla sedyeyle taşındı. Dağlık alandan indirilen Korkmaz'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Korkmaz'ın cenazesi daha sonra otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Korkmaz'la domuz avına giden arkadaşları, ifadelerine başvurulmak üzere jandarmaya götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.