Dominik'te silahlı saldırı sonucu ölen Alper'in ailesi: Acun Bey sürekli arıyor

Dominik Cumhuriyeti'nde uğradığı silahlı saldırıcı sonucu 24 yaşında hayatını kaybeden kameraman Alper Baycın'ın Antalya'da yaşayan ailesi, oğullarının hayatına son veren saldırganların en ağır cezayı almasını ve Alper'in isminin yaşatılmasını istedi. Anne Aynur Baycan yaptığı açıklamada, "Başka Alperler ölmesin diye caydırıcı ceza alsınlar. Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Alper'in hatırasını yaşatmak için ayakta durmaya çalıştıklarını belirten anne Baycın, oğlunun okul ve iş hayatında örnek bir insan olduğunu dile getirdi.

Televizyoncu ve yapımcı Acun Ilıcalı ile ekibinin kendilerini sürekli aradığını anlatan Baycın, şunları kaydetti:



"Acun Bey arıyor, halimizi, hatırımızı soruyor. Kendisine de söyledik, bizim sadece manevi desteğe ihtiyacımız var. Başka bir şey istemiyoruz. Bir de Alper'in isminin bir yerlerde yaşatılmasını istiyoruz. Onlar bizim kardeşimiz, evlatlarımız oldu. Bu konuda da yanlış bilgilendirmeler oldu. İhmal gibi. Oğlumla haftada 2-3 defa görüntülü görüşüyordum. Alper'in mutluluğunu anlatamam. 'Acun Ağabey çok iyi bakıyor. Hiçbir yere göndermiyor. Her şeyi fazlasıyla karşılıyor. Buralar güvenlikli diyordu. Acun Bey'e teşekkür ediyorum. Onunla alakalı bir durum değil."