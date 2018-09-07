Dominika Sobolska Çanakkale Belediyespor'da

Mehmet ANDAÇ / ÇANAKKALE,(DHA) - VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Çanakkale Belediyespor, Polonya’nın BKS Bielsko-Biała takımında forma giyen Dominika Sobolska (26) ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Çanakkale Belediyespor, 1 yıllık sözleşme imzaladığı orta mevkii oyuncusu Dominika Sobolska için kulüp binasında imza töreni düzenledi. Törende konuşan Çanakkale Belediyespor yöneticisi Levent Çetin, yeni sezon hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, \"Güzel sonuçlara imza atacağız. Yeni oyuncumuz genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli bir sporcudur. Kendisinden bu sezon büyük başarılar bekliyoruz. Polonya ve İtalya liglerinde oynadığı takımlarda çok başarılı olmuş ve en değerli oyuncu seçilmiş bir sporcuyu takımımıza kazandırmış bulunuyoruz. Çanakkaleli taraftarlarımıza mutlu edecek sonuçlara birlikte imza atacağımıza inanıyorum\" dedi.

Çanakkale\'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Dominika Sobolska ise Çanakkale Belediyespor olarak iyi bir sezon geçireceklerine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Dominika Sobolska, kendisini Çanakkale Belediyespor\'lu yapan 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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