Domenec Torrent'ten Barcelona yorumu: En kötüsünü çektik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Barcelona eşleşmesini "En kötüsünü çektik" sözleriyle yorumladı.



GS TV'ye konuşan Torrent şunları söyledi: "Bizim için özel bir maç. Çok uzun süre Barcelona'da çalıştık. Kaleci antrenörümüz 22 sene Barcelona'da çalıştı. Ben de orada çalıştım. Taraftarı olduğumuz takım. Özel olacak ama kendimizi savunacağız, elimizden geleni yapacağız.

Barcelona, seçenekler arasındaki en kötüsüydü açıkçası. Son dönemde çok gelişim gösterdiler. Barcelona, bizi çok şaşırtmayacak. Hem hücumda, hem de savunmada ne kadar kaliteli olduklarını biliyoruz.

Barcelona, Avrupa'da formda takımlardan bir tanesi. Xavi de nasıl bir oyun oynayacaklarını iyi biliyor. İyi transferler yaptılar. Takım güçlendi. Napoli maçında da neler yapabileceklerini gösterdiler."

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