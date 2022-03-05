Domenec Torrent: Hayatımda ilk defa böyle bir kadro gördüm

Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent, kadroda çok fazla oyuncu olmasıyla ilgili olarak, "Sürekli kadroda kim yoksa, onu soruyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncu gördüm. Geldiğimiz zaman 28 tane saha oyuncusu ve 4 tane kaleci vardı. Kural gereği 1 Türk olması da zorunlu. Oradan 18 oyuncuyu seçebiliyorum" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz rakip takımın son 6 maçını izliyoruz. Konyaspor'un Alanyaspor ile oynadığı maça baktık. Adil bir sonuç olmamış Konyaspor adına. İlk yarıda iyi oynamışlar. Bu yüzden ikinci sıradalar ligde. Oyun stili olarak hoşuma giden bir takım.

Sürekli kadroda kim yoksa, onu soruyorsunuz. Ben hayatımda ilk defa bir kadroda bu kadar çok oyuncu gördüm. Geldiğimiz zaman 28 tane saha oyuncusu ve 4 tane kaleci vardı. Kural gereği 1 Türk olması da zorunlu. Oradan 18 oyuncuyu seçebiliyorum. Eğer 3 tane oyuncuyu kiralık vermeseydik, dışarıda 10 oyuncu kalacaktı. Şu an 5 oyuncu kadro dışında kalıyor. Arda'nın kas ağrıları dışında herkesin sağlığı da yerinde. Ben de bundan avantaj sağlıyorum. Her antrenmanda görüp en iyilerini seçiyorum.

En son maçtan önce de Morutan'ı sormuştunuz. Bu kez de Feghouli yok. 4 maçımız var 15 gün içerisinde. Sadece bu maçı düşünmekle olmuyor. Önümüzdeki maçlara da bakmamız lazım. Tüm oyuncular hak ediyor ama hepsinin kadroda olması imkansız. Sonuçta sahaya 11 oyuncu sürebiliyorum. Bu cevabı önümüzdeki haftalar için de kullanabilirsiniz. Hayatımda ilk defa bu tarz bir kadroyla karşılaştım. Çok oyuncu var. Bu hem oyuncular, hem de antrenörler için iyi değil."