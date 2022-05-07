Domenec Torrent: Bence çok dengeli bir maçtı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, 0-0 eşitlikle biten Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada "Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim" dedi.

Açıklamalarına devam eden Torrent, "Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum." diye konuştu.

60 yaşındaki teknik adam son olarak, Omar ve Marcao'nun haftaya oynayıp oynamayacağı şeklinde gelen soruya, "Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için." cevabını verdi