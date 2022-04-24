Domenec Torrent: Avrupa'dan birçok dostum Taylan'ı sordu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı öncesi konuştu; Taylan Antalyalı ile ilgili olarak, "Avrupa'dan bir çok dostum onu sordu" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Altay'ın son şanslarının olduğunu söyleyen İspanyol teknik adam, "Galatasaraylı oyuncuların, bu kulüpte oynadıkları için bile odaklanmış olarak devam etmesi gerekiyor. Altay'ın son şansları ve iyi hazırlandıklarını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçından sonra ligin önemi yokmuş gibi konuşuldu ama bence çok önemli." dedi.

Taylan Antalyalı ile ilgili olarak da Torrent, "Taylan Antalyalı, saygı duyduğum bir futbolcu. Avrupa'dan birçok dostum, aradılar ve sordular. 'Ne kadar farklı ve sakin oynuyor' dediler. Beğendiğimiz, önemli bir oyuncu" sözleriyle de oyuncusunu övdü.