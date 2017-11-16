Domatexpo'da Türkler ve Ruslar domates yeme yarışı yaptı (2)

BAKAN TALİMAT VERDİ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya\'nın Kumluca ilçesindeki Domatexpo Fuarı\'nın açılışının ardından hortum felaketinin yaşandığı Kumluca, Finike ve Demre\'de zarar gören sera alanlarını gezdi. Kumluca\'daki incelemelerinin ardından Finike İlçesi\'ne geçen Bakan Fakıbaba, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu\'ndan hasar hakkında bilgi aldı. Bakan Fakıbaba, \"Hortum gündüz olsaydı çok can kaybı olurdu\" dedi. Hortumun boyutları ve nerede son bulduğuna ilişkin de bilgi alan Fakıbaba, yanındaki görevlilere hasarı görüntüleyerek, Bakanlar Kurulu\'na sunulmak üzere dosya hazırlamaları talimatını verdi.

ÖĞLEDEN SONRA SİGORTA YAPTIRDI, GECE HORTUM ÇIKTI

Bakan Fakıbaba, ardından Demre İlçesi\'ndeki hortum hedeniyle büyük zarar gören seralara geçti. Burada da çiftçileri dinleyen Fakıbaba\'ya, Ahmet Ümit Akça adlı çiftçi bazı taleplerde bulundu. Hortum olayının yaşandığı gecenin hemen öncesinde öğleden sonraki saatlerde TARSİM ekspertizinin araziye gelerek sigorta işlemeni yaptırdığını anlatan Akça, gece ise hortum çıktığını ve 4.5 dönümlük serasının tamamen ürünleriyle birlikte yok olduğunu anlattı. Sigorta işleminin üzerinden 24 saat geçmediği için TARSİM\'in zararını karşılamadığını belirten Akça, Fakıbaba\'dan yardım istedi. İncelemelere katılan TARSİM Genel Müdürü\'nü yanına çağıran Bakan Fakıbaba, çiftçi Ahmet Ümit Akça\'nın zararının karşılanması için söz konusu sorunun çözülmesini istedi. Bakan\'ın talimatı üzerine yaklaşık 10 dakika içinde çiftçinin sigorta sorunu çözüldü ve TARSİM\'in gerekli ödemeleri yapacağını, Fakıbaba kendisine iletti.

SERALAR İÇİN DEMİR VE NAYLONDA KDV KALKACAK

Demre\'de hasar gören arazilerdeki incelemeleri sırasında çiftçiler yıkılan seralarının yeniden yapılması için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Bakan Fakıbaba\'dan, sera kullanımındaki demir ve naylonlar için KDV\'lerin bir defalığına kaldırılmasını istedi. Bakan Fakıbaba, çiftçiler için sera kurulumundaki demir ve naylondaki KDV\'lerin kaldırılması için gerekli çalışmaların başlatılacağını açıkladı.

Mehmet ÇINAR- Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (DHA)

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