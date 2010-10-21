-DOMATESİN FİYATI DÜŞMEYE BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 21.10.2010 - Fikri Cinokur - Yaz döneminde aşırı sıcaklar ve nem nedeniyle tarlada ürünün yanması ve erken hasat olması, sonbahar döneminde üretimin azalması, sera dikiminin de geç başlamasıyla adeta 'yok' satan ve fiyatları 10 liraya kadar çıkan domateste yeni dönem sera ürünü pazara girmeye başladı. Sera domatesin piyasaya girmesiyle fiyatlar da yavaş yavaş düşmeye başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nden edinilen bilgiye göre, yeni sera sezonunda ilk ürün toptancı haline girdi. Antalya merkez Kepez ilçesine bağlı Altınova ve Gaziler bölgesi ile Serik ilçesinden ilk parti 100 ton sera domatesi Toptancı Hali'nde işlem gördü. Bu ayın başından itibaren giderek fiyatı tırmanan domates, pazar ve marketlerde 10 liraya kadar satışa sunuldu. Domates fiyatlarının Kasım ayı ortalarından itibaren düşeceğinin açıklanmasına rağmen, yeni sezon sera ürünü domates pazara girdi ve hafta başında Antalya Toptancı Hali'nde 6,00 liradan işlem gören birinci kalite domates bugün 5,40 liradan işlem gördü. Fiyatların yükselişinin tamamen psikolojik olduğunu ileri süren yetkililer, önümüzdeki haftadan itibaren yeni sezon sera domatesinin piyasaya bol miktarda gireceğini ve fiyatların da yavaş yavaş düşeceğini bildirdiler. Yetkililer, Kasım ayı ortalarından itibaren de domates fiyatlarının normal seviyeye ineceğini ancak 1,50-2,00 liranın altına düşmesinin beklenmediğini kaydettiler.