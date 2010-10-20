-''DOMATES ZAMMINA LOKANTACI ESNAF DİRENİŞİ'' ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - Üretimindeki sıkıntılar nedeniyle fiyatı 7 liraya ulaşan domates, girdi maliyetleri nedeniyle lokantacı ve kebapçıları zor durumda bıraksa da, esnaf müşteri kaybetmemek için zamma direniyor. Yaz aylarında fiyatı 1-2 lira arasında değişen ancak yaşanan doğa sorunları ve ihracat dolayısıyla son günlerde fiyatı 7 liraya ulaşan domates özellikle, lokantacı esnafını zor durumda bıraktı. Müşteri kaybetmemek için yemeklerde kullanılanın yanı sıra salata ve garnitürlerde de domatesten vazgeçemeyen esnaf, zammı müşterilerine yansıtmıyor. Esnaf odaları, fiyat ve içeriği yönünden mağdur olmamaları için tüketicileri kayıtlı esnafı tercih etmesi yönünde uyarırken, esnaf ise hem et hem domates fiyatlarının bir an önce düşmesini bekliyor. Ankara Lokantacılar, Kebapçılar ve Köfteciler Odası Genel Başkanı Mehmet Aztekin, kent genelinde odalarına kayıtlı bin 600'den fazla esnaf olduğunu söyledi. Esnafın, en önemli girdi kalemlerinden olan domatesin eylül ayının ''zam şampiyonu'' olması nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatan Aztekin, ancak lokantacıların menü fiyatlarında değişikliğe gitmediğini söyledi. Oda olarak fiyatların yıllık olarak belirlendiğini, listeye göre de 100 gram dönerin 11, Adana ve etli pidenin 8, kuşbaşılı pidenin ise 10 liradan satılması gerektiğini belirten Aztekin, ''Domates el yaksa da liste fiyatlarımız değişmedi. Çünkü esnafımız müşteri kaybetmek istemiyor. 2 bine yakın üyemiz var, domates 10 lirayı da aşsa, müşterimize fiyatları yansıtmayacağız'' diye konuştu. Aztekin, bu fiyatların yıl sonuna kadar geçerli olduğunu bildirdi. -SERA DOMATESİ BEKLİYORUZ- Sağlıklı yaşamak için sağlıklı beslenmeye ihtiyaç olduğunu, bu bilinçle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Aztekin, yüksek domates fiyatlarına direnmekte de kararlı olduklarını kaydetti. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Aztekin, fiyatların ise sera ürünlerinin çıkmaya başlaması ile önümüzdeki günlerde düşmeye başlayacağını söyledi. -3 LİRAYA DÖNER AYRAN OLMAZ- Odalarına kayıtlı esnafın yanı sıra çok fazla miktarda da bağımsız lokanta bulunduğunun altını çizen Aztekin, kent gezileri sırasında sık sık ''3 liraya, 5 liraya döner ayran'' şeklinde ilanlara rastladığını söyledi. Tüketicilerden sağlıkları açısından bu tür yerlere itibar etmemelerini isteyen Aztekin, ''Bizim komisyonumuzun 11 lira olarak belirlediği bir ürünün, 3 liraya satılması, yanında da bedava ayran verilmesi düşündürücü. Bunların dönerlerinde ne kullandığını halkımızın takdirine bırakıyorum'' dedi.