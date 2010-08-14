T24- İstanbul TEM'de domates yüklü kamyon devrildi. Kazayı görmeyen iki yabancı plakalı araç, kamyondan saçılan domateslere daldı, 5 kişi yaralandı.



TEM otoyolu Edirne iskametinde seyreden domates yüklü kamyon devrildi.



Kazanın sahur saatine denk gelmesi nedeniyle yola saçılan domatesler uzun süre kaldırılmadı.



Yaz tatili için geldikleri Sakarya'dan, Belçika'ya geri dönen gurbetçi aile de devrilen kamyonu farkedemedi. Domates yığınının içine dalan araç kayarak bariyerlere çarptı.



Arkadan gelen aynı aileye ait bir başka araç da kaza yapan araca aradan çarptı. Her iki araçta bulunan toplam 7 kişiden biri 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.



Yaralılar sıkıştıkları araçtan çıkaralarak çevre hastanelere sevkedildi..



