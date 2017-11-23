Domates yasağı kalkalı 23 gün oldu, Antalya'dan siftah yok

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - RUSYA\'nın Türk domatesine 2016\'nın başından itibaren uyguladığı yasağın kaldırılmasının üzerinden 23 gün geçti. İhracat izni verilen 1\'i İzmir, 2\'si Antalya\'dan üç firmadan sadece İzmir firması, bu süreçte 140 ton domates gönderdi.

Rusya Federasyonu ile Türkiye arasında 2015\'in Kasım ayında yaşanan uçak krizi sonrasında 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle Türk domatesinin ithalatı yasaklandı. İki ülke liderinin görüşmeleri neticesinde Eylül 2016\'dan itibaren turizm, ithalat ve ihracatta ilişkilerin düzeltilmeye başlandığı Rusya ile masadaki en önemli başlıklardan birini de domates oluşturdu.

2015 yılında sadece Antalya\'dan yaklaşık 115 milyon dolarlık domates ithalatı yapan Rusya, hem geçen sene, hem de bu yılın 10 aylık döneminde sıfır çekti. Yasak döneminde özellikle Antalya\'da yüzde 20\'leri aşan domates üreticisi, domatesten vazgeçerek başka ürünlere yöneldi.

ANTALYA\'DAN HENÜZ İHRACAT YOK

1 Kasım 2017 tarihi itibariyle yeniden açılan domates ihracatı, sadece 3 firma ve 50 bin ton domatesle sınırlandırıldı. Rusya\'da domates üretim sezonunun sonuna denk gelen bu dönemde sadece Antalya\'dan Özaltın Sera ve Süral Tarım ile İzmir\'den Agrobay Seracılık firmaları ihracat yapabilecekti. Ancak 2 yıldır en çok konuşulan başlıklardan biri olmasına karşın Antalya bölgesinden henüz ihracat yapılamadı. İzmir\'deki Agrobay Seracılık ise 23 günlük süreçte toplam 140 tona yakın domates ihraç etti.

ÜRÜNLER YENİ ÇIKIYOR

Agrobay Seracılık Finansman ve İhracat Sorumlusu İzzet Ekiz, ihracatın yavaş seyrediyor olmasının nedenini Türkiye\'deki örtüaltı domates üretimdeki ürünlerin yeni çıkıyor olmasına bağladı. Rusya\'daki üretim sezonunun sona erdiğini belirten Ekiz, Rusya\'nın ağırlıklı olarak Fas\'tan ürün aldığını ve önümüzdeki günlerde ürünlerin bollaşmasıyla birlikte ihracatın da hızlanacağını dile getirdi.

TOPLAM İHRACAT TEK BAŞINA RUSYA\'YI YAKALAYAMADI

Antalya\'dan 1- 22 Kasım tarihleri arasındaki toplam domates ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artış göstererek, 94 milyon dolar olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde yapılan domates ihracatı 76 milyon dolardı. Antalya\'nın domates ihracatı 2014 yılında 182 milyon dolar, 2015 yılında 167 milyon dolara kadar yükseldi. Geçen yıla göre domates ihracatı artsa da 2014 ve 2015 yıllarına göre ciddi ölçüde kayıp gerçekleşti. Antalya\'nın bu yılki toplam domates ihracatından fazlası, 2015 yılında yaklaşık 115 milyon dolarla tek başına Rusya\'ya yapılmıştı.