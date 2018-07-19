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Dünya

Domates ve çilekten sonra Rusya'dan bir Türk ürününe daha izin çıkmadı

Rusya, Türkiye'den getirilen 20 tondan fazla kayısıda Akdeniz meyve sineği tespit etti

19 Temmuz 2018 14:30

Rusya, Türkiye'den giden 20 tondan fazla meyvenin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle ülkeye girişine izin vermedi. 

Kurskiye İzvestiya gazetesinin haberine göre, Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), Kursk ilinde Türkiye'den getirilen 20 tondan fazla kayısıda Akdeniz meyve sineği tespit etti.

Meyvelerin Moskova'daki bir adrese teslim edilmek üzere Rusya'ya getirildiği bildirildi.

Rusya Tarım Ürünleri Denetim Ajansı (Rosselhoznadzor), bu ay başında Türkiye'den getirilen 15 ton çileği sağlığa zararlı madde içerdiği gerekçesiyle ülkeye almamıştı. Türk malı çileklere Novorossiysk Limanı'nda el konulmuştu. 

Rosselhoznadzor, geçen mayıs ayının sonunda ise Türkiye'den getirilen domateslerde zararlı maddelere rastlandığını açıklamıştı. 

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