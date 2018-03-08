Domates üreticisinin yüzü gülüyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Erdemli ilçesinde, Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, güz domatesi fidesi diken üreticilerin yüzünün güldüğünü söyledi.

Erdemli genelinde 25 bin dekar serada yaklaşık 450- 500 bin ton domates üretildiğini belirten Şahin, serada domates yetiştiriciliğinin her yıl artış gösterdiğini kaydetti. Geçen yıl 1 lira gibi fiyattan alıcı bulmakta zorlanan örtü altı domatesin bu yıl aynı dönemde ihracata ürün verilmemesine rağmen 2 liradan alıcı bulmasının üreticileri sevindirdiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

\"Geçtiğimiz yıllarda domates üreticisi ürettiği ürünü masrafının altında satmak için tüccar arıyordu. Son bir yıldır çiftçilerimiz ürettiğinin karşılığını alır oldu, yani üreticinin ürünü para eder oldu. Domatesin para etmesi, Erdemli ekonomisinin ayakta durması demektir. Temennimiz başta Rusya, Balkan ve Ortadoğu ülkeleri ile Avrupa ülkelerine ihracatın başlamasıdır. Rusya’ya ihracatın açılması demek, domatesin para etmesi demektir. Arzumuz, çiftçinin ürettiği domatesin daha çok para etmesi ve onların yüzlerinin gülmesidir. Erdemlili domates üreticimizin umudu Rusya’nın kapılarını açmasına bağlı. Dört gözle Rusya’dan gelecek güzel haberi bekliyoruz. Bu vesile ile yeni sezonun üreticimize hayırlı ve bol bereketli olmasını diliyorum.\"

Erdemli’de 4 dönüm örtü altı serada domates yetiştiriciliği yapan Bahriye Şahin (52), güzlük domateslerimizin hasadına başladık. Şu anda kilosu 2 TL\'den satılıyor. İnşallah bu şekilde devam eder. 2 TL\'nin altına düşerse zarar ederiz. Bütün üreticilerimize hayırlı olsun\" dedi.



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