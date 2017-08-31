Domates salçası kovalarından captagon çıktı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da el yapımı domates salçası kovalarının içine gizlenmiş 210 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis, Antakya-İskenderun Karayolu üzerinde salça kovaları yüklü bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada salça kovaların içine gizlenmiş vaziyette 35 kilo ağırlığında 210 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki M.D.ve 29 yaşındaki R.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan R.D.\'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde taşınması için gizli bölme yapımında kullanıldığı değerlendirilen 11 adet sac kalıp, 1 oksijen kaynak makinesi, 2 oksijen tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve açık kimliği tespit edilen Suriye uyruklu 48 yaşındaki A.E.\'yı arandığı belirtildi.

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