T24 LogoT24 Logo
Gündem

Domates salçası kovalarından captagon çıktı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY'da el yapımı domates salçası kovalarının içine gizlenmiş 210 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi

31 Ağustos 2017 17:58

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY\'da el yapımı domates salçası kovalarının içine gizlenmiş 210 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis, Antakya-İskenderun Karayolu üzerinde salça kovaları yüklü bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada salça kovaların içine gizlenmiş vaziyette 35 kilo ağırlığında 210 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki M.D.ve 29 yaşındaki R.D. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan R.D.\'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde taşınması için gizli bölme yapımında kullanıldığı değerlendirilen 11 adet sac kalıp, 1 oksijen kaynak makinesi, 2 oksijen tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve açık kimliği tespit edilen Suriye uyruklu 48 yaşındaki A.E.\'yı arandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHAHATAYOlaylaHatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadeleMüdürlüğüPolis Antakyaİskenderun KarayoluMinibüsteGözaltınaSuriyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24