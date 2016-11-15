Domates prostat kanseri riskini yüzde 30 düşürüyor

Harvard Üniversitesi’nde 30 yılı aşkın süreyle yaklaşık 47 bin kişinin beslenme şekilleri inceleniyor ve 30 yıl sonra bu kişilerin bir bölümünde kanser oluştuğuna dikkat çekiliyor.

Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre, görülüyor ki az domates tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riski daha yüksek. Durumla ilgili bilimsel veriler ortaya koyan araştırmalar domatesin prostat kanseri riskini yüzde 30 oranında düşürdüğünü gösteriyor.

Atlanta Emory Üniversitesi’nde kendilerinin de bu konuda araştırmalar yaptıklarını söyleyen Prof. Dr. Ömer Küçük, “Az domates tüketmek kanser riskini artırıyorsa domatesin faydası içinde bulunan ‘likopen’ adlı maddeden geliyor olabilir diye düşündük ve prostat kanserli hastalara likopen verdik” diyor.

Sonrasında hastaların ameliyatla prostatları alınıyor ve ne gibi değişiklikler olduğuna bakıldığında likopen verilen hastaların tümörlerinin daha küçük olduğu görülüyor. Bu sonuçla likopenin tümör küçültücü ve kanser riskini azaltıcı etkisi ortaya konmuş oluyor.

İşte domatesin diğer faydaları

Kansere karşı korur

İçeriğinde birçok antioksidan ve anti enflamatuar madde bulunan domates güçlü bir kanser savaşçısıdır.

Zayıflamanıza yardımcı olur

Kalorisi oldukça düşük olduğundan diyet yapanların vazgeçilmezidir. Kalori kontrolü yaparken vücudunuzun mineral ve vitamin eksikliğini giderir.

C vitamini yönünden zengin

C vitamini ihtiyacımızı daha çok narenciye meyvelerinden karşılamayı seçsekte 1 orta boy domates günlük C vitamini ihtiyacımızın %40’ını karşılar.

Kan şekerini dengeler

Domateste bulunan " chromium " adlı madde kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

Saçlar için faydalı

İçeriğinde bulunan A vitamini sayesinde saç köklerini kuvvetlendirir ve saça doğal bir parlaklık verir.

Vücudu gençleştirir

Uzmanlar, domatesin damarları yumuşattığını, kanı durulttuğunu, üre miktarını düşürdüğünü, vücudu gençleştirdiğini belirterek, kalp, karaciğer, böbrek bozuklukları ve şekerliler için çok faydalı olduğunu ifade ediyor.

Gece körlüğüne karşı

İçeriğindeki A vitamini, lutein, zeaksantin nedeniyle gece körlüğü ve makula dejenerasyonunu önleyicidir.

Böbrekleri çalıştırır

Domatesin, böbrekleri çalıştırarak bol idrar söktürdüğünü ifade eden uzmanlar, vücutta biriken üre asidi ve ürat tuzlarını eriterek idrarla dışarı attığını, vücutta biriken suyu boşalttığını kaydediyor. Uzmanlar, kansere tutulmamak için domatesin iyi bir sebze olduğunu bildiriyor.

Kalp ve damar sağlığı

İçeriğinde bulunan maddeler nedeniyle kalp dostudur.

Zararlı güneş ışınlarından korur

Güneşin zararlı UV (ultraviyole) ışınlarına karşı da savaşan bir sebze olan domates, yaz aylarında yendiği zaman zararlı ışınlara karşı çok faydalıdır. Güneş ışınlarına alerjisi olan, güneş ışınlarından çabuk etkilenen insanların yaz aylarında bu bitkiyi yemesinde yarar vardır.