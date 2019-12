Domates kalp büyümesini engelliyor

“Değerli okuyucu, toplumda yerleşmiş olan yanlış bilgiyi düzeltmek oldukça zordur. Kime sorsanız, “gözlere hangi sebze iyi gelir” diye, alacağınız cevap havuçtur. Halbuki bu yanlıştır. Domatesin gözlerimiz üzerindeki olumlu etkileri havuçtan çok daha güçlüdür. Domates bir yaz sebzesi olup, yaz mevsiminde tüketilmelidir. Genel bir kural olmamakla beraber her sebze ve meyve mevsiminde tüketilmelidir. İnsan vücudu (metabolizması) mevsimlere bağlı olarak farklı çalışır. Kaldı ki, tüm canlıların metabolizmaları gece ve gündüze bağlı olarak dahi farklı çalışır.Domatesin en güçlü olduğu özellikleri,*Antioksidan*Kalp büyümesine karşı önleyici*Kalbin dıştan yağlanmasına karşı hem koruyucu hem de yok edici*Makula dejenerasyonuna karşı önleyici ve koruyucu olması* Makula dejenerasyonu başlangıç aşamasında ise, tedavi edici* İyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar yapma zorluğuna karşı*Yüksek göz tansiyonun düşürülmesinde olumlu etkisi vardır*Kolesterolün düşürülmesinde ve dengelenmesinde yardımcıDomatesin bu saydığım özelliklerinden istifade edebilmek için, doğal tohumundan yetiştirilmiş olma şartı vardır. Eğer satın aldığınız domates ebter (kısır) tohumdan elde edilmiş ise, yukarıda belirtmiş olduğum özelliklerinden istifade edemiyorsunuz demektir. Bazen size sunulan domatesin “arılı domates” olduğunu da söyleyebilirler. Ve hatta organik domates diye de savunabilirler. Adı ister “arılı” isterse de “organik” olsun; Tohumu ebter (kısır) tohum ise değişen bir şey olmayacaktır. Yukarıda belirtmiş olduğum özelliklerinden faydalanamıyorsunuz demektir. Hangi sebze veya tahıl olursa olsun, tohumu ebter (kısır) ise, onun hastalıklara karşı önleyici ve koruyucu gücünden yeterli düzeyde istifade edemeyeceksiniz demektir. Tüketeceğiniz sebze ve tahılın veya da bakliyatın ebter tohumlu olmaması gerekir.Tıpta, henüz kalp büyümesine karşı etkili bir ilaç tedavisi geliştirilememiştir. Özellikle, ağır yük taşıma işinde çalışanların veya ağır spor yapanların (örneğin, halter kaldırma gibi) veya da yüksek tansiyon hastalarının, haftada iki-üç defa, yemeklerden yarım saat önce, bir çay bardağı taze sıkılmış domates suyu içmeleri, onları kalp büyümesine karşı dirençli kılacaktır. Kullanılacak domatesin mutlaka hormonsuz ve doğal tohumdan üretilmiş olması şartı vardır. Antrenmanlarına başlayacak olan sporcuların, aynı gün sabah kahvaltısında bir bardak domates suyu içmeleri halinde, domatesin kalp büyümesini önleyici ve durdurucu etkisinden mükemmel bir şekilde faydalanabilirler.Kalp büyümesindeki bir sorun da, büyüme sırasında kalbin kas kütlesinin artmasına karşın, kalbin kendini besleyen damar yapısının aynı kalmasıdır. Böylelikle her bir kas kütlesine düşen damar miktarı göreceli olarak azalmış olacaktır. Bu da kalp kasının beslenmesini bozacak ve yeterli beslenemeyen kalp kası hasara uğrayacaktır. İşte, böyle bir hasara karşı haftada üç-dört kez içilecek bir çay bardağı taze sıkılmış domates suyu mükemmel bir önleyicidir.Domates veya brokoli kürleri iyi huylu prostat büyümesinin neden olduğu idrar yapma zorluğuna karşı mükemmel birer çözüm getirmektedirler. Domates, bazı insanlar için alerjendir. Eğer domatese karşı alerjiniz var ise, bu takdirde brokoli kürünü önermekteyim.Egzama şikâyeti olanların domates tüketimine karşı ölçülü olmalarını öneririm. Özellikle çiğ domates tüketiminde ölçülü olmaları gerekir. Domates, içerdiği bazı etkin maddeler bakımından egzamayı azdıran bir sebzedir.Kalp büyümesine ve iyi huylu prostat büyümesinin (benigne prostate hyperplazy) neden olduğu idrar yapma zorluğuna karşı aynı kür uygulanır. Burada dikkat edilecek en önemli nokta, satın alınan domateslerin, ebter (kısır) tohumdan üretilmemiş ve de hormonsuz olanlarının kullanılmasıdır. Bir ay boyunca her gün akşam yatağa gitmeden bir saat önce bir bardak taze sıkılmış domates suyu içilir. Bu en önemli bir aylık start (başlangıç) kürüdür. Bir aydan sonra haftada iki veya üç defa uygulamaya devam edilir.Eğer, kalp yağlanması (dıştan) söz konusu ise, aşağıdaki formüle göre taze sıkılmış domates suyu kürü uygulanır;Bu formülün açılımı şöyledir; üç defa yedi gün taze sıkılmış domates suyu içilir ve her yedi gün tamamlandığında üç gün ara verilir. Toplam yirmi bir gün içilir, üçer günlük aralar hariçtir. Her iki ayda bir kez kalp yağlanması ortadan kalkana kadar, yukarıdaki formüle göre kür tekrar edilir. Kullanılan domateslerin, ebter (kısır) tohumdan üretilmemiş ve hormonsuz olma şartı vardır."