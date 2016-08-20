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Yaşam

Domates hasadından 1500 yıllık küp çıktı

Roma dönemine ait küpün ğız genişlik çapı ise 55 santimetreye yakın olduğu tespit edildi

20 Ağustos 2016 23:50

Bursa'nın Eski Karaağaç Mahallesi'nde bir çiftçi, tarlasında yaptığı domates hasadının ardından traktörle çalışırken toprak altında gömülü bir küp buldu.

DHA’nın haberine göre, küpü bulan çiftçi durumu jandarmaya bildirdi. Bursa Arkeoloji Müzesi’nden gelen bir ekip, tarihi küpü tarladan çıkardı. Yapılan ilk inceleme sonucu Roma dönemine ait ve 1500 yıllık olduğu tahmin edilen 1,5 metre yüksekliğindeki küpün ağız genişlik çapı ise 55 santimetreye yakın olduğu tespit edildi.

 

Roma dönemine ait

 

Traktörle tarlasını sürerken göçük fark eden çiftçi, önce bunun bir kuyu olabileceğini düşündü. Traktöründen inerek çukurun yanına giden çiftçi ağzı yassı taşla kapalı büyük bir küpün olduğunu fark etti. Çiftçinin haber vermesi üzerine tarlaya gelen jandarma tarihi eser olması nedeniyle küpün uzmanlar tarafından çıkartılmasına karar verdi. Bursa’dan gelen uzmanlar tarafından Jandarma gözetiminde yapılan kazı sonucu, çıkarılan küp incelenmek üzere Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne götürüldü.

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BursaDomatesRoma1500 yıllık küp

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