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Spor

Domagoj Vida: "En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz"

"Türkiye'de tempo çok yüksek" "Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum" "Şenol Güneş: 'Beyefendi', Quaresma: 'Rüzgar'" İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulübün

24 Ocak 2018 22:02

\"Türkiye\'de tempo çok yüksek\"

\"Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum\"

\"Şenol Güneş: \'Beyefendi\', Quaresma: \'Rüzgar\'\"

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş\'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida, siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Domagoj Vida, \"Sezon sonuna kadar mücadelemizi en üst seviyede vereceğiz. En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz. Vodafone Park\'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Evimizdeki ikinci yarının ilk maçından mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum\" dedi.
\"TÜRKİYE\'DE TEMPO ÇOK YÜKSEK\"
Siyah-Beyazlı kulübün parçası olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Vida, \"Antalya kampı hızlı ve güzel geçti. Takıma çabuk adapte oldum. Beşiktaş\'ın çok büyük bir aile olduğunu gördüm. Uzun yıllardır burada oynamış gibi kendimi hissettim. Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar. Bu takımın bir parçası olduğum için çok mutluyum. İlk maçımda üç puan almak önemliydi. İlk maçım iyi geçti diyebilirim. Elimden gelen her şeyi vermeye çalışacağım. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum. Yeni arkadaşlarımın oyununa uyum sağlamak için zaman gerekir, şu an her şey yolunda. Süper Lig çok güçlü. Ukrayna Ligi de çok güçlüydü. Burada tempo yüksek\" dedi.
\"TARAFTARLARIMIZIN ENERJİSİNİ GÖRMEK İSTİYORUM\"
Vodafone Park\'ta sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyleyen Hırvat stoper, \"Sezon sonuna kadar mücadelemizi en üst seviyede vereceğiz. En iyi olduğumuzu sahada göstereceğiz. Vodafone Park\'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Evimizdeki ikinci yarının ilk maçından mutlu ayrılacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın enerjisini görmek istiyorum. Beşiktaş taraftarı inanılmaz. Fazla söze gerek yok. Sözlerin en yükseği derim onlar için. Ailem geldikten sonra İstanbul\'a alışacağım. İstanbul inanılmaz bir şehir. Burada çok mutlu olacağımı düşünüyorum\" şeklinde konuştu.
\"ŞENOL GÜNEŞ \'BEYEFENDİ\', QUARESMA \'RÜZGAR\'\"
Röportajın son bölümünde tek kelime olarak verdiği cevaplarda takımdaki arkadaşları ve teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili ifadeler kullanan Domagoj Vida, \"Teknik Direktör Şenol Güneş için \'Beyefendi\', Pepe için \'Şampiyon\', Mitrovic için \'Geleceğin Oyuncusu\', Quaresma için \'Rüzgar\' ve Negredo için \'Güçlü\'\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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