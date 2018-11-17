Dolunay Soysert: Kendi oto sansürümü koymak zorunda olduğum bir sürü alan var

Oyuncu Dolunay Soysert, "Temelde insan zihniyetinin değişmediğini hatta giderek daha kapalılaştığımızı düşünüyorum" dedi. Soysert kandi oto sansürünü uygulamak zorunda olduğunu kaydederek, "Üniversite yıllarında ya da 30’ larımdaki rahatlığım ne yazık ki yok" ifadesini kullandı.

Posta gazetesinden Oya Çınar‘a konuşan Soysert insanlığın temel sorununun giderek daha kapitalist olmasından kaynaklı olduğunu söyledi. Sorunun çözümüyle ilgili olarak, “Nasıl çocuklar yetiştiriyoruz, ona bakmak lazım. Çok iyi niyetli çalışmalar yapılıyor ama yeterli değil" diyen Soysert, "Temelde insan zihniyetinin değişmediğini hatta giderek daha kapalılaştığımızı düşünüyorum. Üniversite yıllarında ya da 30’larımdaki rahatlığım ne yazık ki yok. Kendi oto sansürümü koymak zorunda olduğum bir sürü alan var. Ama umutsuz muyum asla. Bugün doğan çocukları daha modern, daha açık fikirli bir şekilde yetiştirebilirsek, onlara kadın ve erkek ayrımı yapmadan, insana insan gibi bakmayı öğretebilirsek 15 yıl sonrasının nesli çok daha bilinçli ve aydınlık olacaktır” ifadesini kullandı.

Söyleşinin tamamı için tıklayın